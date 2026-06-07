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Cum arată Maria Dragomiroiu în costum de baie. A dezvăluit secretul său la „Furnicuțele”

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Maria Dragomiroiu le-a arătat tuturor cum se menține în formă , iar Denise Rifai a prezentat o poză cu cântăreața în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Iunie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 17:27
Cum arată Maria Dragomiroiu în costum de baie. A dezvăluit secretul său la „Furnicuțele” | antena 1
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Maria Dragomiroiu a dezvăluit la Furnicuțele că folosește șampon cu biotină, un compus care o ajută să-și mențină o podoabă capilară ca cea pe care o cunoaște toată lumea. În ciuda timpului care trece, interpreta de muzică populară rămâne o figură emblematică și frumoasă pentru showbiz-ul românesc.

Cum arată Maria Dragomiroiu în costum de baie

A dezvăluit că ia suplimente de seleniu în fiecare zi și fără să se rușineze, a postat chiar și pe rețelele sociale o fotografie în care apare în costum de baie. Aceeași fotografie a fost arătată și în platou la Furnicuțele.

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După ce-și usucă părul, aceasta urmează câteva exerciții pentru ca acesta să se usuce așa cum își dorește ea. A povestit cum frumusețea sa a deranjat în câteva rânduri, însă nu a înțeles niciodată acest lucru.

A povestit cum „tot timpul” își găsește defecte și încearcă să vadă totul într-o manieră pozitivă. Toți fanii o cunosc cu zâmbetul pe buze, însă acest lucru nu înseamnă că interpreta de muzică populară nu a avut de-a lungul timpului situații dificile în viața personală. Ba mai mult, atunci când a fost căsătorită prima oară, la vârsta de 21 de ani, a suferit mai multe traume, printre care și unele fizice.

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A început să plângă în platoul emisiunii Furnicuțele, atunci când și-a adus aminte de trecut. A avut însă încredere în Dumnezeu și a urmat calea pe care i-a arătat-o. Activă în mediul online, a povestit cum fetele îi scriu mesaje pentru a apela la trucurile sale de îngrijire a părului.

Ce sfaturi are Maria Dragomiroiu pentru persoanele care scriu mesaje urâte

Deși este o artistă extrem de apreciată în adevăratul sens al cuvântului, nu scapă nici Maria Dragomiroiu de mesajele mai puțin pozitive din mediul online. La vârsta la care s-a despărțit de primul său soț, vedeta avea deja doi copii și nu își dorea neapărat să mai aibă o altă relație.

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În 1985, atunci când a cântat aproape de Bebe Mihu, și-a dat seama că ei doi vor putea rămâne împreună pe o perioadă mai lungă de timp. Astfel, și în prezent, acesta îi prezintă dovezi de iubire și se bucură de fiecare dată când îi este alături.

„M-a ținut în probe 4 ani. N-am făcut actele timp de 4 ani și când mă prezenta, mă prezenta prietenul meu.”, a povestit soțul artistei Maria Dragomiroiu. Artista a fost plecată o lună și jumătate atunci când cei doi încă nu erau căsătoriți, însă ulterior a urmat și cununia civilă.

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