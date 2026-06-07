Cum poți vota câștigătorul Survivor România 2026. Tot ce trebuie să știi despre Marea Finală

Survivor România 2026 a ajuns la final! Marea Finală a show-ului din Republica Dominicană, de pe 7 iunie 2026, vine cu o sarcină dificilă pentru telespectatori. Aceștia pot vota câștigătorul celor 100.000 de euro. Iată care este regulamentul.

Se anunță o ultimă ediție incendiară la Survivor România 2026. Finaliștii s-au pregătit intens pentru acest moment | Antena 1

Marea Finală a Survivor România 2026 are loc astăzi, 7 iunie 2026. După o semifinală plină de surprize, doar patru concurenți au prins un loc în ultima etapă a competiției din Republica Dominicană.

După zeci de jocuri de precizie și numeroase eliminări, Gabi Tamaș, Lucian Popa, Ramona Micu și Patricia Vizitiu au ajuns să lupte pentru premiul cel mare al show-ului. Toți au demonstrat pe parcursul emisiunii că merită un loc în finală, fiecare având un parcurs diferit.

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Gabi Tamaș s-a făcut remarcat prin forța de pe traseu și capacitatea de a gestiona momentele tensionate din competiție. Lucian Popa a impresionat cu ambiția și dexteritatea de la probele individuale.

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Ramona Micu a avut o evoluție spectaculoasă în ultimele săptămâni, reușind să își câștige locul printre cei mai buni concurenți din Survivor România 2026. De asemenea, Patricia Vizitiu a demonstrat rezistență fizică și un spirit competitiv remarcabil.

Tot ce trebuie să știi despre Finala Survivor România 2026

Marea Finală începe cu o serie de probe individuale decisive. Cei patru finaliști se vor întrece pe traseul din Republica Dominicană pentru ultimele locuri disponibile în duelul final. După confruntări, doar doi concurenți vor rămâne în cursa pentru marele premiu și pentru titlul de câștigător.

Foștii Războinici și foștii Faimoși vor avea parte de două jocuri epuizante. Toți vor depune eforturi uriașe pe traseu pentru a ajunge cât mai aproape de marele premiu, însă doar doi concurenți au ocazia să intre la votul publicului.

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Se anunță o ultimă ediție incendiară la Survivor România 2026. Finaliștii s-au pregătit intens pentru acest moment. Gabi Tamaș, Lucian Popa, Ramona Micu și Patricia Vizitiu au visat dintotdeauna la un astfel de moment, iar destinul i-a pus în punctul de a-și vedea visul devenit realitate.

Cum se votează câștigătorul Survivor România 2026

După stabilirea celor doi finaliști, decizia nu va mai aparține traseului, ci telespectatorilor. Câștigătorul Survivor România 2026 va fi ales prin votul publicului, deschis imediat după ce se anunță „START VOT”.

Cei de acasă își pot vota favoritul prin aplicația Antena 1, prin SMS la 1272 (0,605 euro/sms, număr valabil în toate rețelele mobile naționale) sau direct pe site-ul a1.ro. Voturile primite în această etapă finală vor decide cine ridică marele trofeul și pleacă acasă cu victoria.

Marea Finală Survivor România 2026 se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai tari momente din ultima etapă a competiției pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.