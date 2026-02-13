Mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților. Cele mai frumoase declarații și urări de Sf. Valentin, 14 februarie

Luna februarie este o perioadă plină și intensă pentru cupluri. Pe 14 februarie, bărbații obișnuiesc să ofere soțiilor, logodnicelor sau iubitelor câte un dar mic în semn de iubire. Poate fi vorba despre o floare, o bijuterie sau chiar o declarație de dragoste. În acest articol, a1.ro pune la dispoziție cele mai frumoase mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților.

Ziua Îndrăgostiților, cunoscută și ca Valentine's Day, se sărbătorește în fiecare an pe 14 februarie, la aceeași dată cu Sf. Valentin. Este un moment în care cuplurile își oferă cadouri, petrec momente de neuitat împreună și își declară sentimentele.

Iubirea plutește în aer de Valentine's Day, iar mulți aleg să își exprime emoțiile printr-un mesaj prin SMS, pe Facebook sau Whatsapp. De asemenea, există persoane care vor să transmită ceea ce simt într-un mod autentic, printr-o felicitare, mai ales când partenerul sau partenera se află la distanță.

Mesaje și felicitări de Ziua Îndrăgostiților, 14 februarie

Cele mai frumoase declarații și urări de Sf. Valentin se fac din suflet. Cei care nu obișnuiesc să facă surprize sau să ofere flori persoanelor dragi le pot face ziua mai frumoasă cu un simplu mesaj sau cu o felicitare.

Mesaje de Sf. Valentin pentru soț sau soție

Tot ceea ce trebuie să faci pentru a aduce un zâmbet pe fața soțului sau a soției de Ziua Îndrăgostiților este să îi trimiți unul dintre mesajele noastre. Un lucur este cert, persoana care îl va primi se va simți cu adevărat specială.

• „Să te iubesc în fiecare zi a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la Dumnezeu. Îți mulțumesc că ai apărut în viața mea când aveam cea mai mare nevoie de tine!”

• „Te iubesc pentru cine ești și pentru tot ceea ce faci în fiecare zi pentru mine și familia noastră. La multi ani de Valentine`s Day!”

• „Ești primul meu gand înainte de a ma trezi și ultimul meu gand înainte de a adormi. Tu m-ai făcut să simt iubirea cu adevărat! Te iubesc și îmi doresc să rămânem uniți o eternitate.”

• „Dacă n-ai fi existat, te-aș fi inventat. La mulți ani de Sf. Valentin!”

• „Ești soția perfectă! Te iubesc pentru că ai rămas lângă mine atunci când mi-a fost greu! Ești îngerul meu păzitor și stâlpul familiei!”

• „Ești cea mai importantă persoană din viața mea! Îți mulțumesc pentru familia frumoasă pe care o avem, dar și pentru că m-ai iubit așa cum sunt, cu bune și rele.”

• „Ești tot ce am mai bun, tot ce simt mai frumos. Te iubesc azi, mâine și pentru tot restul vieții!”

• „Tu ești liniștea mea într-o lume agitată și aventura mea într-o lume obișnuită. Cu tine, viața are alt gust. Te iubesc mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine.”

• „Îți mulțumesc că exiști și că mă faci mai fericit decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Nu am nevoie de nimic altceva în afară de tine.”

• „Îți promit să te iubesc cu aceeași intensitate, să te susțin și să fiu alături de tine în orice clipă. Tu ești alegerea mea în fiecare zi.”

• „Îți mulțumesc că mă ții de mână chiar și atunci când spun că nu am nevoie. Prezența ta face totul mai ușor. Ești omul meu preferat!”

• „Tu îmi ești lumină, aer și apă. Nu mi-aș putea imagina viață fără tine. Tu ești omul lângă care mă simt completă, înțeleasă, iubită și respectată. Îmi ești liniște și iubire!”

• „Promit să te iubesc în toate formele, acum și întotdeauna. Lângă tine, totul pare mai ușor!”

• „Ieri ai fost parte din cele mai frumoase vise. Astăzi ești parte din cea mai frumoasa realitate. Te iubesc!”

• „Nu te iubesc pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt când sunt cu tine. Fie ca dragostea noastră să reziste toată viața!”

• „Nimic pe lumea asta nu te poate înlocui în inima mea. Vreau să fiu cu tine mereu și pentru totdeauna.”

Mesaje de Sf. Valentin pentru iubit și iubită

Vrei să-i spui că o iubești sau că îl iubești într-un mod unic și nu știi cum? A1.ro pune la dispoziție o mulțime de mesaje din care să alegi pentru a-ți exprima sentimentele. Iată cum poți să transformi ziua de Sf. Valentin într-un moment romantic și deosebit.

• „Deși suntem împreună de puțin timp simt că te cunosc de o viață! Ești omul lângă care mi-aș petrece tot restul vieții!”

• „Nu vreau să salvezi lumea pentru mine. Vreau doar să mă ții de mână când totul se sfârșește”

• „Vreau ca primul „Te iubesc” pe care ți-l spun să fie de Valentine's Day. Ești tot ce mi-am dorit și îmi doresc!”

• „Sunt cel mai norocos om de pe pământ pentru că te am! De când te-am văzut am simțit că ești sufletul meu pereche.”

• „Să știi că există în această lume mare un om mic care te iubește atât de mult, încât nici nu-și poate imagina viața fără tine.”

• „Mă uit în ochii tăi și mă văd ca-n oglindă. Văd reflecția iubirii mele care mă copleșește. Aș vrea ca ochii tăi să nu cunoască niciodată lacrimile de tristețe.”

• „Am vrut să spun că te-am iubit din momentul în care te-am cunoscut, dar ar fi prea devreme. Acum, vreau să știi că te iubesc dintotdeauna.”

• „Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc? La mulți ani!”

• „Fie ca dragostea noastră să fie cu noi pentru totdeauna. La mulți ani de Sf. Valentin!”

• „Tu ești magia din inima mea. La mulți ani de Ziua Îndrăgostiților!”

• „Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să exprime toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.”

Felicitări de Sf. Valentin

Mai multe felicitări pentru partener sau parteneră de Ziua Îndrăgostiților se găsesc în GALERIA FOTO.