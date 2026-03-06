Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele

Nicușor Dan, președintele României, a făcut primele declarații după ce fiica lui Victor Ponta a întâmpinat probleme la plecarea din Emiratele Arabe Unite.

Victor Ponta a declarat recent că fiica lui, care se afla în Emirate, nu a fost lăsată să urce într-un autocar plin cu români care urmau să fie repatriați din Orientul Mijlociu în contextul conflictului cu Iranul.

Președintele României a spus că dorește să afle toate detaliile înainte de a se pronunța în acest caz.

Reacția președintelui Nicușor Dan în cazul fiicei lui Victor Ponta care nu a fost lăsată să plece din Emirate

Autocarul plin cu români urma să o ducă pe fiica minoră a lui Victor Ponta spre aeroport pentru a prinde un zbor către România. Se pare, însă, că tânăra nu a fost lăsată să urce în autocar, iar acest lucru a stârnit un val de reacții și controverse.

Victor Ponta ar fi învinuit-o pe însăși Oana Țoiu, Ministru al Afacerilor Externe al României. Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta a anunțat că urmează să depună o plângere penală împotriva Oanei Țoiu din cauza faptului că fiica ei a fost exclusă din acel transport spre aeroport.

„Nu o cunosc (n. red. pe Oana Țoiu), dar sper să mă cunoască ea pe mine de astăzi. O să-i fac plângere penală pentru abuz în serviciu. Anii de politică pe care îi am mă fac să cred că, atunci când nu răspunzi la anumite întrebări, dezvolți o abilitate de a ocoli răspunsul pentru că nu poți să-l dai. Oana Țoiu știa că nu poate să dea un răspuns. Unii oameni politici se dezumanizează și ajung să se poarte așa”, a declarat Daciana Sârbu pentru Antena 3 CNN.

Nicușor Dan a anunțat public că analizează situația și încă are de clarificat unele informații înainte de a stabili ceva clar.

„Pe cazul individual nu pot spune foarte multe, m-am informat și eu, în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul, cine, ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilitate în ceea ce privește situația de fapt. Haideţi să lămurim cine a făcut, cine a sunat, nu a sunat, cine a luat decizia, s-a dat… Adică bineînţeles că e un caz emoţional, când vorbim despre un copil, dar haideţi să lămurim cu totul situaţia de fapt, ca să ne îndreptăm, dacă a greşit cineva, exact pe persoana vinovată.

Pe chestiunea generală, am avut chiar ieri o discuție cu doamna ministru despre situația românilor din Golf. Doamna ministru, cu echipa dânsei, a venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare, despre criterii. Tot timpul când organizezi o chestiune pe care n-ai mai organizat-o, se întâmplă sincope. Una peste alta, statul român controlează această situație”, a zis președintele Nicușor Dan.

Fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu se află în Emiratele Arabe pentru a susține un interviu la Universitatea din Abu Dhabi pentru că a fost selectată recent în cadrul unui program de admitere.

