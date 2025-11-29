Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei 2025. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui

În fiecare an pe 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, cel care este considerat ocrotitorul românilor.

De Sfântul Andrei, le poți face o surpriză minunată celor dragi care poartă acest nume și poți alege să le trimiți mesaje inspirate de felicitare. | Canva

În această sfântă zi, peste 700.000 de români își sărbătoresc onomastica alături de rude și prieteni, dând startul sărbătorilor de iarnă.

Numele de Andrei a devenit cunoscut și apoi foarte folosit după numele Sfântului Apostol Andrei. În ciuda acestui lucru, se pare că numele are origini grecești. Numele Andrei vine de la cuvântul din greacă „aner”, care la modul genitiv devine „andros”, care înseamnă viril, curajos.

De-a lungul anilor, numele a fost folosit în diverse variații și sub diferite forme. Iată ce nume se sărbătoresc în această sfântă zi: Andreea, Andra, Andrada, Andraș, Andruș, Andruța, Andreas, Andrias, Andries, Adi, Andi, Andu, Andru, Andrei, Edra, Endre, Deia, Deea.

Mesaje, urări și felicitări de Sfântul Andrei 2025

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani în cântec de clopoței de bucurie!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum un bulgăre alb de zăpadă, la fel de fericită precum cântecul clopoțelului de Crăciun și la fel de frumoasă precum sărbătorile lângă cei dragi!

În această zi minunată, eu iți doresc să-ți trăieșți viața astfel încât să nu-ti pară rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat și mă bucur că am avut șansa să te cunosc! Din toată inima iți urez un sincer “La mulți ani!”.

La mulţi ani şi fie ca Sfântul ANDREI să te călăuzească mereu!

La Mulți Ani și să cunoști iubirea, îți doresc să te iei de mână cu Fericirea!

Aceasta este doar un mesaj purtat de vânt, îți doresc toată bucuria din lume și toată fericirea de pe pământ!

De ziua ta de nume îți doresc sănătate și noroc. Fiecare zi să înceapă cu o bucurie, fiecare clipă să îți aducă împlinire.

La mulți ani de Sf Andrei și fie să ai o zi plină de surpriză plăcute!

Cu ocazia numelui tău, îţi doresc să fii mereu fericit şi să ai parte de reuşite pe măsura ambiţiilor tale și de împliniri care să-ţi lumineze calea, dragă Andrei! La mulţi ani!

Fie ca Sfântul Andrei să-ţi aducă noroc şi prosperitate în toate planurile tale, dragă Andreea! La mulţi ani!

Astăzi iți urez „La mulți ani!”. Astăzi iți spun „Multe împliniri!”. Și-ti mulțumesc ca ești alături de mine!

La mulți ani frumoși și buni. Să-ți poarte noroc numele

Zâmbește și să ai parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să îți fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie!

La mulți ani! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu ne luminezi nouă viața. Fie-vă viața senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. O zi de neuitat care să țină o viață!

Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese si realizari. Sfântul ANDREI al cărui nume îl porți să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La Mulți Ani!

Astăzi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii si multa sanatate. La multi ani!

De ziua numelui tau iti doresc sa ai parte de succes, impliniri si sanatate. Sfantul ANDREI al carui nume il porti sa te ocroteasca si sa te calauzeasca in viata. La multi ani!

Dragă ANDREI, de ziua numelui tau iti dorim un sincer La Multi Ani, sa ai parte de multi bani, sanatate si voie buna. Petrecere frumoasa alaturi de cei dragi!

La mulţi ani, Andreea! Să ai parte de zile luminoase şi de toate împlinirile pe care le meriti!

Cu ocazia numelui tău, îţi doresc să fii mereu inspirat şi să ai parte de succes în tot ce faci, dragă Andreea! La mulţi ani!

Sfântul Andrei să-ţi aducă multă dragoste și fericire în viaţă, dragă Andrei! La mulţi ani!

La mulţi ani, Andreea! Să ai parte de tot ce este mai bun și mai frumos în viaţa ta, iar zilele să-ţi fie pline de bucurie!

Cu ocazia numelui tău, îţi doresc să fii mereu inspirat și să ai parte de reuşite în toate proiectele tale, dragă prietene! La mulţi ani!

Fie ca Sfântul Andrei să-ţi aducă noroc și prosperitate în toate planurile tale, dragă Andrei! La mulţi ani!

Fie ca Sfântul Andrei să-ţi aducă noroc și prosperitate în toate planurile tale, dragă Andreea! La mulţi ani!

La mulţi ani, Andrei! Să ai parte de zile luminoase și de toate împlinirile pe care le meriţi!

Dragi Andrei și Andreea, cu ocazia Sfântului Andrei vă transmit cele mai calde urări! Sper că această zi să vă aducă numai bucurii și să vă îndepliniți toate visele. La mulți ani!

La acest moment special al numelui vostru, să știți că sunteți apreciați și iubiți. Să aveți parte de sănătate, fericire și împliniri în fiecare zi. La mulți ani, dragi Andrei și Andreea!

Cu inimile pline de căldură, vă urez să străluciți mereu în viață, așa cum strălucește Sfântul Andrei pe cer. La mulți ani și să aveți parte de toate minunile acestui univers!

La mulţi ani, Andreea! Să ai parte de un an plin de realizări și de toate lucrurile frumoase pe care le doreşti să le îndeplineşti!

Cu ocazia numelui tău, îţi doresc să ai parte de momente minunate alături de cei dragi și să fii mereu fericit, dragă Andrei! La mulţi ani!

Sfântul Andrei să-ţi aducă liniște, pace și fericire în suflet, dragă Andrei/Andreea! La mulţi ani!

La mulţi ani, Andrei/Andreea! Să ai parte de toate lucrurile minunate din lume și de succes în tot ce faci!

Cu ocazia numelui tău, îţi doresc să fii mereu inspirat și să ai parte de reuşite pe măsura dorinţelor tale, dragă prietene! La mulţi ani

Să vă umpleți inimile de dragoste, iar bucuriile să vă fie la fel de numeroase precum stelele de pe cer în noaptea Sfântului Andrei. La mulți ani, dragi prieteni Andrei și Andreea!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizari. La mulți ani de ziua numelui! Tot ce-ţi dorești, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi şi multă bucurie!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori! La mulți ani, Andreea!

La mulți ani, părinții mei dragi, cu ocazia Sfântului Andrei! Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și vă iubesc din tot sufletul meu. Sper ca această zi să fie una plină de bucurie pentru voi!

Cu dragoste și recunoștință, vă felicit cu ocazia Sf. Andrei! Multumesc pentru tot ceea ce faceți pentru mine și familia noastră și pentru exemplul vostru de iubire și dedicare. La mulți ani!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul ANDREI pe care îl reprezinţi, să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. ANDREI cât mai frumoasă!

În zi de mare sărbătoare a Ortodoxiei, pentru că purtați numele Sfântului Andrei, vă urez multă sanatate și fericire!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toată bunătatea vieţii, de fericire şi de împliniri. La mulți ani, Andreea!

Sfântul căruia îi porţi numele să te ocrotească în fiecare zi. La mulţi ani cu împliniri şi momente frumoase în viitor! La mulți ani, Andrei!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristeţe, când tot ce a fost greu ţi se pare uşor. La Mulţi Ani, Andrei!

Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La mulți ani!

Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubit/ă de toată familia!

Îmi luminezi întreaga zi cu zâmbetul tău și îmi luminezi viața cu bunătatea și felul tău frumos de a fi. Aș vrea să îmi fi aproape mereu, cum ai fost și până acum și să mă bucur în fiecare zi de puritatea și căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Sfântului Andrei.

Zâmbește și să ai parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să-ți fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie.

Îți urez La mulți ani, pentru că porți acest nume, și fie ca Sf. Andrei, pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară!

Îţi doresc ca de ziua numelui tău să ţi se împlinească toate dorinţele, să fii fericită, iubită, să ai parte numai de raze de soare în viaţă. La Mulţi Ani de Sfântul Andrei!

Zile senine și fericire alături de cei dragi, sănătate și cât mai multe visuri împlinite! La mulți Ani, Andreea!

La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!

Din mici crenguțe de brad, din flori și din iubire / Ți-am împletit un „La Mulți Ani” aducător de Fericire! La mulți Ani Andrei/Andreea!

La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

Un cer albastru fără nori, / În calea ta să fie, / Să ai în viață numai noroc și bucurie! La Mulți Ani!

Andrei, ești ca vinul – cu cât ești mai bătrân, cu atât ești mai bun. La mulți ani! Sper să ai un an la fel de divin ca vinul pe care-l preferi.

Fiecare zi să fie pentru tine o petrecere, Andrei! La mulți ani și să nu te superi dacă am adus prea multe confetti!

Dacă ar fi să te compar cu un supererou, ai fi Super-Andrei! La mulți ani, super-omule!

Andreea, este ziua ta și îți urez un sincer „La mulți ani!”. Ah, și dacă găsești un flamingo în grădina ta, e de la mine. Surpriză!

Andreea, dacă ziua ta ar fi o prăjitură, ar fi cea mai dulce și colorată! La mulți ani și nu mânca prea multă ciocolată!

Dacă aniversările ar fi puncte, ai avea un scor foarte bun, Andrei! La mulți ani și să ajungi la un highscore!

Astăzi, de Sfântul Andrei, vă doresc tot ce este mai bun în viitor și să fiți sănătoși. Vă mulțumesc pentru iubirea necondiționată pe care o aveți pentru fiecare dintre noi! La mulți ani!

Sunt atât de norocoasă că te-am cunoscut și că ești mereu lângă mine,necondiționat. La muți ani, draga mea Andreea!” „De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui. La mulţi ani, Andrei!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele pe care o să ți le pui. La mulți ani, Andreea!

De Sfântul Andrei, să se răsfrângă asupra ta bunătatea și dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare și iubitoare. La mulți ani!

De Sf. Andrei, cei dragi să te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia in bratele ei în acest moment special!

Îl sărbătorim pe Sfântul Andrei și te sărbătorim pe tine. Îmi doresc să fi mereu așa, blând, bun și dragut cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nadejde și un adevărat om. Iartă, iubește și trăiește frumos cu cei din jurul tău.

La mulți ani de Sfântul Andrei! Să ai o zi plină de aventuri, râs și mister. Ah, și dacă găsești o comoară, să o împarți cu mine!

Sper că această zi este la fel de strălucitoare și amuzantă ca tine. La mulți ani și să nu uiți să râzi!

La mulți ani de Sfântul Andrei! Dacă ai avea o monedă pentru fiecare zâmbet pe care l-ai adus, ai fi… destul de bogat. Și dator la mine pentru toate glumele!

Andreuța, Andreuța, eu la tine vin diseară, să-ţi urez „La mulţi ani” şi o căruţă de bani!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori, noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!