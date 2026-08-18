Metrorex rămâne fără curent. A primit deja preavizul de deconectare din cauza facturilor neplătite. Cât consumă lunar compania

Metrorex riscă să rămână fără curent, după ce a acumulat datorii uriașe la Hidroelectrica. Compania a primit deja preavizul de deconectare.

Este informația momentului pentru bucureșteni și nu numai! Metrorex ar putea să ajungă în situația de a rămâne fără curent, din cauza faptului că a acumulat datorii uriașe la Hidroelectrica. Mai mult decât atât, compania a primit deja preavizul de deconectare.

Descoperă în rândurile de mai jos cât are de plătit, cât consumă în fiecare lună metroul din București, dar șic e declarația a făcut Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii.

Metrorex rămâne fără curent. A primit deja preavizul de deconectare din cauza facturilor neplătite. Cât consumă metroul în fiecare lună

Numeroși români s-au temut că riscă să ajungă în situația de a fi nevoiți să folosească alte mijloace de transport în comun, după ce a ieșit la iveală faptul că Metrorex a primit deja preavizul de deconectare de la Hidroelectrica, pe motivul neplății facturilor din ultimele trei luni.

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Se pare că suma datorată de compania ce gestionează metroul din București ajunge la valoarea de 11.521.602,22 de lei, adică aproximativ 2,2 milioane de euro. În mod oficial, conform datelor prezentate de Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, metroul din București consumă energie electrică în valoare de aproximativ 1 milion de euro pe lună.

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Ulterior, Radu Miruță a explicat faptul că nu se va deconecta metroul de la energia electrică, ci mai degrabă se vor căuta soluții pentru ca plata datoriei să fie achitată în rate. Totodată, acesta a anunțat că a solicitat extinderea misiunii Corpului de Control al Metrorex pentru a se descoperi de ce banii nu sunt utilizați în mod eficient și de ce s-a ajuns la datorii atât de mari către Hidroelectrica.

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„Metrorex consumă energie electrică în valoare de 1 milion de euro pe lună și trebuie să o plătească. Nu a plătit-o de trei luni și a primit o notificare. Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară (luni seara - n. r.) cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății. Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Potrivit clubferoviar.ro, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii ar fi solicitat Marianei Miclăuș, directorul general al Metrorex, următoarele:

• cauzele care au condus la neachitarea, la termen, a facturilor emise de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;

• situația detaliată a sumelor restante, inclusiv facturile și perioadele aferente;

• demersurile întreprinse până în prezent în vederea achitării obligațiilor de plată;

• măsurile concrete și calendarul estimat pentru stingerea debitului restant în cuantum de 11.521.602,22 lei.