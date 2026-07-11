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Noi reguli vor fi valabile la metrou. Când încep să fie puse în aplicare și ce arată reprezentanții Metrorex

Ce reguli anunță reprezentanții Metrorex, de când se vor aplica și cât timp durează această schimbare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Iulie 2026, 14:15 | Actualizat Sambata, 11 Iulie 2026, 14:17
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Noi reguli vor fi valabile la metrou. Când încep să fie puse în aplicare și ce arată reprezentanții Metrorex | hepta.ro
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În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, călătorii vor putea urca cu bicicletele și trotinetele în rețeaua de metrou și în intervalul orar 11:00 – 14:00, în zilele lucrătoare, pe lângă programul deja existent, potrivit News.ro.

Noi reguli vor fi valabile la metrou

În prezent, accesul este permis în timpul săptămânii între 20:00 și 23:00, iar în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbători legale, bicicletele și trotinetele pot fi transportate pe tot parcursul zilei.

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”Prin acest proiect pilot, Metrorex îşi propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât şi a bicicletei, ca parte a unei mobilităţi urbane moderne şi sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului şi a poluării, oferind, în acelaşi timp, o soluţie rapidă, sigură şi eficientă de transport”, precizează Metrorex.

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Acestea trebuie amplasate în spațiul special amenajat din primul vagon, în sensul de mers al trenului, în zona aflată în spatele cabinei mecanicului. Totodată, utilizatorii sunt obligați să folosească prima ușă de acces în direcția de deplasare a trenului și să poziționeze bicicletele sau trotinetele astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți pasageri.

Ce arată noul regulament

Regulamentul interzice accesul bicicletelor folosite pentru activități comerciale de livrare sau transport de marfă, precum și al celor dotate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii care depășesc dimensiunile unei biciclete obișnuite sau care pot îngreuna circulația și pune în pericol siguranța călătorilor.

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”Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale”, a comunicat vineri compania.

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