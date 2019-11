Miros de smirnă și tămâie la înmormântarea părintelui Arsenie Boca! „Nu știu dacă știți pe cine am înmormântat. Am văzut un om care umbla prin văzduh și vorbea cu îngerii”

Citește și: Arsenie Boca a fost ucis de Ceaușescu! Ce ordin a dat ca să îi facă de petrecanie și cum l-a făcut să sufere! „I-au paralizat fața și piciorul stâng”

La înmormântarea părintelui au participat mai multe persoane care își amintesc lucruri neobișnuite. Ziua în care a fost înmormântat Arsenie Boca nu a fost una obișnuită, vremea fiind dubioasă. Din senin, vântul a început să bată mai tare.

„La înmormântarea Părintelui, am văzut că avea degetele mâinilor sub dulamă. M-am mirat şi m-am întrebat de ce au făcut aşa. Nu ştiu de ce, dar am auzit în predica părintelui Bunescu, la înmormântare ceva ce m-a uluit. A spus aşa: „Ai trăit ca un cuvios şi ai murit ca un martir”. Tot la înmormântare, când s-a întors sicriul cu 180 de grade, pentru a pleca spre cimitir, am văzut foarte clar cum Părintele Arsenie a deschis ochii! I-am văzut clar ochii albaştri. Eram foarte aproape de sicriu. Când am auzit că şi alţii au văzut acest lucru, am înţeles că nu a fost o nălucire”, a povestit maica Adriana, de la Schitul Cornet.