Nicușor Dan se căsătorește. Când ar fi decis președintele să facă nunta cu Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan ar plănui să se căsătorească. Iată ce s-a aflat despre o posibilă nuntă.

Un subiect vehiculat înainte de prezidențiale era faptul că Nicușor Dan nu este căsătorit cu mama copiilor săi. Acest aspect din viața personală a celui care a devenit președintele României a fost unul dintre motivele pentru care mulți s-au pozițioat împotriva sa. Ei bine, recent au apărut zvonuri cum că acesta a făcut deja pregătirile necesare pentru nuntă.

Când ar fi decis Nicușor Dan să se căsătorească

În cadrul unei discuții, Cozmin Gușă a dezvăluit faptul că Nicușor Dan ar urma să se căsătorească în curând cu Mirabela Grădinaru, partenera sa.

Conform unei surse, nunta ar fi stabilită în această vară, însă nu a fost comunicată data oficială.

„Pentru nevastă-sa s-a schimbat legea pentru că vor să se căsătorească în vara asta să facă nunta. Își dai seama, ginerică de 56 de ani”, ar fi declarat politicianul.

Această informație însă nu a fost confirmată de președintele țării sau de partenera acestuia. Nicușor Dan are 55 de ani, iar Mirabela Grădinaru 41 de ani. Cei doi formează un cuplu de aproape 20 de ani și au împreună doi copii, o fetiță de 9 ani și un băiat de 3 ani.

„Nicușor chiar este un tată prezent în viața copiilor. În ciuda faptului că muncește foarte mult, în acele câteva minute pe care le are la dispoziție sau pe care și le rupe din programul lui ca să le petreacă cu copiii, el este acolo. În acele momente «nu are telefon». Gândurile îi sunt numai acolo. Efectiv dă shut down celorlalte lucruri”, spunea femeia care i-a stat întotdeauna alături celui care a fost ales președintele României, conform unei surse.

Mirabela și Nicușor s-au întâlnit în 2005, într-un club din capitală, pe când ea avea doar 21 de ani și era studentă.

„Era sfârșit de sesiune, mi s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – «În umbra marelui urs». Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. M-a invitat apoi la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a relatat ea.

„Am luat numărul de telefon, am sunat-o. Eu eram matematician care lucra matematică şi seara mergea în cluburi”, a precizat și Nicușor Dan.

În ciuda faptului că de-a lungul timpului a trăit multe experiențe mai puțin frumoase alături de Nicușor Dan, după 2012, momentul în care el a intrat în politică, Mirabela mărturisește că în campania electorală din luni precedente i-a fost foarte greu, mai ales când era vizată familia.

„M-am mâhnit foarte tare. Eu, ca adult, știam lucrurile astea. Pentru că Nicușor a intrat în viața politică din 2012, m-am antrenat oarecum. La început m-a durut să văd tot felul de manipulări și foarte multe minciuni.

Știam cine e omul de lângă mine și nu înțelegeam de ce ar scrie cineva toate acele lucruri despre un om pe care nu-l cunoaște. Sau poate că-l cunoaște și împrăștie minciună cu bună știință…” a spus ea conform sursei menționate anterior.