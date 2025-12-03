Sute de kilograme de pește infestat cu larve retrase de la vânzare. În ce oraș din România s-a găsit totul

În urma controalelor efectuate au fost identificate mai multe probleme care i-au determinat pe inspectorii DSVSA să aplice 28 de avertismente, dar și 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 56 000 de lei.

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au decis să retragă de la vânzare peste 600 de kilograme de pește după ce a fost identificată o infestare cu larve în masă.

În urma verificărilor efectuate, și alte 90 de kilograme de pește neconform au fost scoase de pe piață, fapt care i-a revoltat extrem de tare pe români, în special pe cei care cumpărau din locațiile respective.

Sute de kilograme de pește infestat cu larve retrase de la vânzare. Ce nereguli au fost identificate la fața locului

Potrivit informațiilor făcute publice de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, în luna octombrie a acestui an au fost efectuate controale la peste 420 de operatori economici pentru a verifica mai multe aspecte referitoare la respectarea condițiilor generale de igienă, a cerințelor de trasabilitate sau a modului de etichetare a produselor alimentare, scrie G4Media.

În urma acestor controale au fost identificate mai multe probleme care, în cele din urmă, i-au determinat pe inspectorii DSVSA să aplice 28 de avertismente, dar și 11 amenzi contravenționale în valoare totală de 56 000 de lei.

Printre neconformitățile regăsite la comercianți se regăsesc următoarele:

deficiențe structurale

lipsa verificării stării de sănătate

lipsa monitărizării temperaturii din spațiile frigorifice

deficiențe de etichetare, depozitare și manipulare a produselor alimentare

„În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformităţi: deficienţe structurale, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spaţiile frigorifice, deficienţe de etichetare, depozitare şi manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformităţi au fost aplicate 11 amenzi contravenţionale în valoare totală de 56.600 lei şi 28 avertismente”, se arată în comunicatul oficial transmis de către DSVSA Buzău.

Oficialii au decis și prelevarea a peste 280 de probe de produse alimentare tocmai pentru a afla dacă acestea sunt conforme cu prevederile legale.

„În aceeaşi perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluţionarea a opt notificări de neconformităţi primite prin Sistemul de Asistenţă şi Cooperare Administrativă şi s-au retras de la comercializare 610 kilograme de trunchi de merluciu având ca neconformitate detecţia larvelor de Anisakis spp. şi 90 de kilograme de peşte cu raport proteină/apă neconform”, se mai arată în informațiile transmise de reprezentanții insitituției.

Larvele Anisakis spp. pot duce la Anisakiază, boala care este cauzată de ingerarea larvelor mai multor specii de nematode ascaridoide (viermi rotunzi) care se mai numesc și „viermi de hering”, „viermi de cod” sau „viermi de focă”.

Simpomele pe care le au cei care mănâncă pește insuficient gătit și contaminat cu astfel de larve sunt următoarele:

dureri abdominale

greață

vărsături

Uneori, simptomele pot fi asociate cu o alergie alimentară, deoarece poate apărea pruritul, urticaria sau edemul.

Atunci când boala nu este tratată la timp, poate fi declanșată o ocluzie intestinală care este provocată de formarea unei tumori care înglobează larva, scrie dcnews.ro.

Ceea ce este important de reținut este faptul că pentru a trata anisakiaza se aplică un tratament de extragere chirurgicală a larvei.

