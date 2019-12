Vizita moșului la grădiniță sau la școală, o cheltuială în plus pentru părinți. Cât costă serbarea de Crăciun

În şcoli şi grădiniţe, copiii repetă de zor pentru serbare. Au învăţat colindele, dar poeziile le dau încă de furcă.

”Cel mai mult m-a ajutat doamna că a avut răbdare cu noi!”, spune un băiețel, elev în clasa a doua.

Elevii de clasa a doua au renunţat la serbarea clasică. Au făcut o şezătoare, au împodobit bradul, iar acum aşteaptă surprizele puse la cale de complicii Moşului.

”Anul trecut am cantat colinde, am mancat prajituri, am facut karaoke, anul asta avem surprize pentru ca ei nu le stiu, le avem pe calendar, eu le ştiu, ei nu.”, a mărturisit Dana Elisei, învățătoare.