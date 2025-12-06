Paty Munoz afirmă că „a văzut iadul” după ce a suferit complicații în timpul unei intervenții chirurgicale.

Artista celebră care a fost la un pas de moarte în sala de operație și a văzut cum arată iadul cu adevărat. Ce a povestit

Artista în vârstă de 57 de ani s-a aflat într-o stare critică în timpul unei intervenții chirurgicale la sâni. Medicii au încercat cu greu să o trezească din anestezie, iar Paty Munoz susține că, în acele momente, a trăit o experiență tulburătoare, aproape de moarte, potrivit mirror.co.uk.

A fost la un pas de moarte în sala de operație și a avut o viziune cumplită: „Era ca iadul”

„A fost înspăimântător, mi-a fost foarte greu să mă trezesc din anestezie. A durat puțin, dar exista un risc. Anestezia generală vine întotdeauna cu un risc, orice ai face”, a declarat Paty, potrivit sursei citate mai sus.

În timp ce era inconștientă, artista spune că a avut o viziune cumplită: „Am avut un vis groaznic. Îl țin minte perfect. Eram într-un loc urât, sufocant. Era... Nu știu cum să descriu, mult noroi și capete ieșind din pământ care plângeau, ca într-un film de groază. Era ca iadul”, a mărturisit ea, citată de mirror.co.uk.

Artista născută în Mexic spune că această experiență de coșmar s-a petrecut în anul 2019, în timpul unei intervenții la sâni, iar, de atunci, a devenit extrem de reticentă față de chirurgia estetică. Episodul a făcut-o să înțeleagă mai bine riscurile, ba chiar a determinat-o să reducă fumatul.

„Mi-au spus: <<A fost greu să te trezim, trebuie să te oprești din fumat>>. Am redus enorm după asta. A fost în 2019”, și-a mai amintit ea, potrivit mirror.co.uk.

Paty Munoz, care se bucură de o carieră impresionantă de 40 de ani în televiziune, film și muzică alături de trupa sa, „Las Bandidas”, s-a concentrat, de atunci, mai mult pe sănătate și starea de bine. Ea continuă să fie o prezență puternică în mediul online, având 70.000 de urmăritori pe Instagram și 20.000 pe TikTok.

