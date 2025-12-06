În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1

Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.

Michael Schumacher este considerat unul dintre cei mai mari piloți de Formula 1 din lume. Din păcate, însă, viața lui s-a schimbat radical, în urmă cu mai bine de zece ani, când a suferit un grav accident la schi, în stațiunea Meribel din Franța.

Legendarul pilot, care are acum 56 de ani, nu a mai fost văzut în public de la acel moment tragic și multă lume se întreabă în ce stare se află. Doar apropiații știu cu adevărat ce s-a întâmplat cu marele pilot de Formula 1 în ultimul deceniu.

Citește și: Cu cât s-a vândut la licitație monopostul Ferrari pilotat de Michael Schumacher în 2001

În ce stare s-ar afla Michael Schumacher, de fapt

Articolul continuă după reclamă

De la tragicul accident din 2013, Michael Schumacher nu a mai fost văzut de nimeni decât de familia sa, care preferă să păstreze tăcerea cu privire la starea lui de sănătate și la evoluția recuperării.

De curând, jurnalistul german Felix Gorner a dezvăluit că are informații reale despre starea de sănătate a fostului mare pilot. Acesta a descris întreaga situație ca fiind una cât se poate de „tristă”, potrivit Fanatik.

Jurnalistul a declarat că Michael Schumacher nu mai poate să vorbească. Deși au trecut câțiva ani de la teribilul accident, se pare că starea generală a legendarului pilot nu e una tocmai bună. Din cauza problemelor de sănătate, Michael Schumacher nu ar avea nici o viață foarte activă. Totuși, rămân în continuare semne de întrebare cu privire la acest subiect.

„Schumacher este un om care nu mai poate comunica prin limbaj. În general, este într-o situație tristă. Având în vedere informațiile pe care le avem la dispoziție, nu cred că duce o viață foarte activă”, a declarat jurnalistul, potrivit mirror.co.uk.

Ce spunea un jurnalist francez despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: „Este prima dată când avem un semn pozitiv”

Recent, jurnalistul L’Equipe, Stefan L’Hermitte, a vorbit și el despre starea de sănătate a fostului pilot. Declarațiile sale au venit după ce, anul acesta, Michael Schumacher ar fi reușit să semneze o cască.

Potrivit jurnalistului, nu este foarte clar cum marele pilot a reușit să facă acest lucru. Există scenariul potrivit căruia soția sa l-ar fi ținut de mână. Stefan L’Hermitte a mai adăugat că informațiile legate de starea lui de sănătate sunt incerte.

Cu toate acestea, jurnalistul dezvăluia că nu l-a văzut mergând pe marele pilot, adăugând și el că Michael Schumacher nu ar mai putea să vorbească. Totuși, familia a decis să nu ofere prea multe informații.

Citește și: De ce nu vorbește Corinna Schumacher despre starea de sănătate a soțului ei. Motivul, dezvăluit de un fost pilot F1

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că fundamental nu știm nimic. Singurele vești reale vin de la familia lui, iar acest lucru este întotdeauna foarte important, pentru că veștile care vin de la familia lui sunt veștile bune.

Veștile care vin din afară probabil nu valorează prea mult. Anul acesta a semnat o cască. Era pentru un eveniment caritabil. Soția lui l-a ținut de mână? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață.

Dar adevărul este că încă nu l-am văzut mergând și, se pare, încă nu poate vorbi. Așa că încă avem de-a face cu cineva care încă respiră, care ar putea avea câteva mici interacțiuni cu familia sa, dar nu putem spune cu siguranță că se simte bine”, a declarat jurnalistul francez pentru RTL, potrivit sursei citate mai sus.