Antena Căutare
Home Showbiz Vedete În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1

În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident de schi. Adevărul despre campionul Formula 1

Michael Schumacher nu a mai fost văzut în public de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 09:15 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 14:26
Galerie
În ce stare s-ar afla Michael Schumacher la 12 ani de la teribilul accident. Adevărul despre legendarul pilot | Shutterstok

Michael Schumacher este considerat unul dintre cei mai mari piloți de Formula 1 din lume. Din păcate, însă, viața lui s-a schimbat radical, în urmă cu mai bine de zece ani, când a suferit un grav accident la schi, în stațiunea Meribel din Franța.

Legendarul pilot, care are acum 56 de ani, nu a mai fost văzut în public de la acel moment tragic și multă lume se întreabă în ce stare se află. Doar apropiații știu cu adevărat ce s-a întâmplat cu marele pilot de Formula 1 în ultimul deceniu.

Citește și: Cu cât s-a vândut la licitație monopostul Ferrari pilotat de Michael Schumacher în 2001

În ce stare s-ar afla Michael Schumacher, de fapt

Articolul continuă după reclamă

De la tragicul accident din 2013, Michael Schumacher nu a mai fost văzut de nimeni decât de familia sa, care preferă să păstreze tăcerea cu privire la starea lui de sănătate și la evoluția recuperării.

De curând, jurnalistul german Felix Gorner a dezvăluit că are informații reale despre starea de sănătate a fostului mare pilot. Acesta a descris întreaga situație ca fiind una cât se poate de „tristă”, potrivit Fanatik.

Jurnalistul a declarat că Michael Schumacher nu mai poate să vorbească. Deși au trecut câțiva ani de la teribilul accident, se pare că starea generală a legendarului pilot nu e una tocmai bună. Din cauza problemelor de sănătate, Michael Schumacher nu ar avea nici o viață foarte activă. Totuși, rămân în continuare semne de întrebare cu privire la acest subiect.

„Schumacher este un om care nu mai poate comunica prin limbaj. În general, este într-o situație tristă. Având în vedere informațiile pe care le avem la dispoziție, nu cred că duce o viață foarte activă”, a declarat jurnalistul, potrivit mirror.co.uk.

Ce spunea un jurnalist francez despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: „Este prima dată când avem un semn pozitiv”

Recent, jurnalistul L’Equipe, Stefan L’Hermitte, a vorbit și el despre starea de sănătate a fostului pilot. Declarațiile sale au venit după ce, anul acesta, Michael Schumacher ar fi reușit să semneze o cască.

Potrivit jurnalistului, nu este foarte clar cum marele pilot a reușit să facă acest lucru. Există scenariul potrivit căruia soția sa l-ar fi ținut de mână. Stefan L’Hermitte a mai adăugat că informațiile legate de starea lui de sănătate sunt incerte.

Cu toate acestea, jurnalistul dezvăluia că nu l-a văzut mergând pe marele pilot, adăugând și el că Michael Schumacher nu ar mai putea să vorbească. Totuși, familia a decis să nu ofere prea multe informații.

Citește și: De ce nu vorbește Corinna Schumacher despre starea de sănătate a soțului ei. Motivul, dezvăluit de un fost pilot F1

„Nu aș spune că se simte bine, dar poate că se simte puțin mai bine, pentru că fundamental nu știm nimic. Singurele vești reale vin de la familia lui, iar acest lucru este întotdeauna foarte important, pentru că veștile care vin de la familia lui sunt veștile bune.

Veștile care vin din afară probabil nu valorează prea mult. Anul acesta a semnat o cască. Era pentru un eveniment caritabil. Soția lui l-a ținut de mână? Nu știm exact, dar este prima dată când avem un semn pozitiv, aproape un semn de viață.

+13
Mai multe fotografii

Dar adevărul este că încă nu l-am văzut mergând și, se pare, încă nu poate vorbi. Așa că încă avem de-a face cu cineva care încă respiră, care ar putea avea câteva mici interacțiuni cu familia sa, dar nu putem spune cu siguranță că se simte bine”, a declarat jurnalistul francez pentru RTL, potrivit sursei citate mai sus.

Lisa Rinna, de nerecunoscut la 62 de ani. Cum a încercat să o imite pe Lady Gaga...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania A făcut infarct şi a murit pe marginea drumului când şi-a văzut soţia ucisă, între fiarele maşinii, în Spania
Antena 3 Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală Un candidat la Primăria București a lucrat la Securitate, transmite CNSAS. În ce condiții poate fi exclus din cursa electorală
SpyNews Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment nefericit
Ce s-a întâmplat la funeraliile lui Artan. Un coleg de breaslă s-a prăbușit, fiind protagonistul unui moment...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA
Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x