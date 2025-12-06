Antena Căutare
Maurice Munteanu, juratul The Ticket, confesiuni despre stil, artă și echipa de jurați The Ticket. "E o echipă foarte mișto"

Maurice Munteanu ne-a dezvăluit care este, de fapt, dinamica din juriul The Ticket la filmări.

Autor: Laura Burducel
Publicat: Sambata, 06 Decembrie 2025, 11:00 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 11:25

Maurice Munteanu, juratul The Ticket, a vorbit în cel mai recent interviu despre dinamica dintre el și colegii săi din juriu la The Ticket, dar și despre marile sale pasiuni - moda și arta.

O fire carismatică și cu un simț estetic inedit, Maurice Munteanu ne-a povestit cum și-a ales această meserie, dar și ce rol important a jucat arta în viața lui. Iată ce a dezvăluit într-un interviu în exclusivitate.

Interviu exclusiv cu Maurice Munteanu, juratul The Ticket

Pasiunea ta pentru modă și stil te definește și știm că ai moștenit simțul pentru frumos și eleganță de la mama și bunica ta. Spune-ne, te rog, care a fost momentul din viața ta în care ți-ai dat seama că asta e cariera pe care vrei să o urmezi?

„Cred că am mai spus chestia asta, după ce am văzut pentru prima oară, pe la 5 ani, cred, The Birds al lui Alfred Hitchcock și m-am îndrăgostit de Tippi Hedren în intersecția aia super cinematografică din San Francisco, îmbrăcată de Edith Head, cel mai mare costum designer probabil al lumii și cred că ăla a fost momentul în care am știut că voi face ceva care va avea legătură cu asta. Sigur că la vârsta aceea nu știam cum și în ce fel și ce formă va lua, dar știam că voi face ceva care va merge către această zonă”, ne-a povestit Maurice Munteanu, juratul The Ticket.

Pe lângă blogger, editor de modă la Elle și host al emisiunii Style Files, ești și lector universitar. Ce sfaturi ai pentru studenții tăi care doresc să urmeze o carieră în modă și styling?

„Studenții mei de la Cluj, pentru că am o serie de workshop-uri acolo, sunt, probabil, și nu folosesc cuvinte mari, dar probabil sunt cei mai buni. Nu cred că există un sfat general. Cred că indiferent ce ai face în viață, indiferent de domeniu, particularitățile își spun cuvântul. Dar ca sfat general cred că asta aș spune, pentru că eu asta am făcut tot timpul și după asta m-am ghidat tot timpul, mi-am ascultat întotdeauna instinctul și, pe de altă parte, să nu refuzi niciodată o șansă care ți se oferă pentru că nu știi dacă această șansă se va mai întoarce vreodată, indiferent dacă ai 21 de ani, 30, 47 cât am eu și așa mai departe. Să nu refuzi niciodată șansele și să îți asculți instinctul”, a spus Maurice despre îndemnurile pe care le oferă studenților săi.

Ce combinație de haine cu accesorii nu ai purta niciodată?

„Eu nu port culori, de exemplu, nu port culori puternice, nu port culori flashy, nu port imprimeuri foarte puternice, cred că asta e singura chestie care mă caracterizează, culoarea, adică nu în exces. Atât. Nu pentru că nu îmi plac, e vorba pur și simplu de mine, de ce cred eu că îmi vine mie bine”, ne-a dezvăluit juratul The Ticket despre stilul său.

Știm că ești pasionat și de artele vizuale și că mulți actori și regizori te-au inspirat de-a lungul anilor. Care e filmul pe care îl revezi din nostalgie?

„Filmul lui Chabrol, Le Boucher”, a spus Maurice.

Ne poți spune 3 cărți care ți-au schimbat viața?

„Idiotul lui Dostoievski, Complexul lui Pornoy al lui Philip Roth și Conjurația Imbecililor, genialul roman și singurul, din păcate, al lui John Kennedy Toole”, a dezvăluit juratul The Ticket.

Cum te-ai caracteriza ca jurat The Ticket în doar 3 cuvinte?

„Complex, dinamic și actual”, a răspuns Maurice Munteanu.

Care e dinamica dintre tine și ceilalți colegi de juriu la The Ticket?

„Fluidă, kinkă, râdem, glumim și nu părăsim incinta”, a mai zis juratul Ticket.

La TV uneori pare că vă contraziceți destul de des. Cum reușiți să ajungeți la un consens atunci când vine vorba despre părerile diferite pe care le aveți despre numerele concurenților?

„Păi doar pare, dragă, e o glumă. E o emisiune de divertisment, oamenii trebuie să râdă, doar pare, nu ne contrazicem. E o echipă chiar foarte mișto”, ne-a povestit Maurice Munteanu.

