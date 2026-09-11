Un pacient care cere trei oferte pentru același dinte lipsă primește, de obicei, trei sume care nu seamănă între ele. Diferența poate fi de două ori, uneori mai mult, pentru ceea ce pare a fi exact aceeași procedură.

(P) Cât costă un implant dentar și de ce diferă atât de mult prețurile între clinici? | Clinică Stomatologică Galați - Implanturi Dentare Premium

Reacția firească este suspiciunea: cineva exagerează sau cineva ascunde ceva. În realitate, majoritatea diferențelor au explicații concrete, care se pot verifica. Problema este că pacientul nu știe ce să întrebe, iar ofertele nu sunt scrise ca să fie comparate.

Articolul de față trece prin motivele reale pentru care prețurile diferă, prin cele care nu justifică nimic, și prin întrebările care transformă trei cifre în trei oferte comparabile.

Prima verificare: cifrele se referă la același lucru?

Aici se rezolvă jumătate din confuzie, înainte de orice discuție tehnică.

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Un implant dentar este un ansamblu din trei piese. Șurubul de titan care se integrează în os. Bontul, piesa de legătură. Coroana, partea vizibilă cu care mesteci.

Prețul comunicat scurt, la telefon sau într-o reclamă, se referă aproape întotdeauna doar la prima piesă. Oferta care pare cu mult mai mică decât celelalte este, de multe ori, o ofertă pentru altceva.

Întrebarea care rezolvă situația în treizeci de secunde: cifra aceasta acoperă dintele funcțional până la final, sau doar șurubul din os?

Sistemul de implant: unde diferența este reală

Există câteva sute de sisteme de implant pe piață. Arată similar și fac, în principiu, același lucru. Diferențele care contează nu se văd în fotografie.

Tratamentul suprafeței. Modul în care este prelucrată suprafața de titan influențează viteza și calitatea integrării în os. Contează mai ales la pacienții cu os de densitate scăzută.

Documentarea în timp. Unele sisteme au studii clinice care le urmăresc de zeci de ani. Altele sunt pe piață de câțiva ani. Un implant este o lucrare care ar trebui să reziste decenii, iar aici vechimea datelor înseamnă ceva.

Disponibilitatea componentelor peste zece ani. Acesta este argumentul cel mai important și cel mai rar discutat.

Peste opt sau zece ani, un șurub se poate desface, un bont se poate fisura, o coroană se poate fractura. Reparația presupune o piesă compatibilă cu implantul pe care îl ai deja în os. Dacă sistemul a dispărut de pe piață între timp, sau dacă producătorul nu mai fabrică acea componentă, piesa nu se mai găsește.

Consecința este disproporționată: un implant perfect integrat, sănătos, trebuie îndepărtat chirurgical pentru că nu mai există bontul care se înșurubează în el.

De aceea, o parte din diferența de preț dintre sisteme nu se plătește pentru titan. Se plătește pentru probabilitatea ca producătorul să existe și peste un deceniu.

Ce investigație stă în spatele cifrei

O estimare dată după o radiografie panoramică și una dată după o tomografie tridimensională nu au aceeași valoare, chiar dacă suma finală este identică.

Panoramica arată înălțimea osului, orientativ. Tomografia arată și grosimea crestei, densitatea osului și poziția exactă a structurilor care nu pot fi atinse.

Diferența practică apare la cazurile la limită. Un plan făcut pe o imagine bidimensională poate descoperi în ziua intervenției că osul este prea subțire, iar tratamentul se oprește sau se completează cu o etapă neanunțată.

La Oralis, clinică stomatologică din Galați, evaluarea implantară pornește de la radiologie digitală proprie și planificare digitală, tocmai pentru ca estimarea să fie construită pe măsurători, nu pe aprecieri.

O estimare fermă comunicată înainte de orice imagine nu este un semn de eficiență. Este un semn că cineva a ghicit.

Cine execută și unde se face lucrarea

Un al treilea grup de diferențe ține de oameni și de flux.

Un caz complex evaluat de un singur medic generalist și același caz discutat între un chirurg și un protetician înainte de start produc planuri diferite. Poziția implantului se stabilește în funcție de lucrarea finală, iar cine gândește acea lucrare contează.

La Oralis din Galați, echipa acoperă intern implantologia, chirurgia orală și maxilo-facială, protetica și parodontologia, iar cazul este discutat între specialități înainte de prima etapă. Cazurile care presupun intervenții mai ample beneficiază de prezența a doi medici cu specializare chirurgicală în aceeași echipă.

Tot aici intră laboratorul care execută lucrarea protetică și modul în care se ia amprenta, clasic sau prin scanare digitală. Sunt costuri reale, care se regăsesc în deviz.

Ce nu este inclus și apare pe parcurs

Diferența dintre o ofertă onestă și una optimistă nu stă în cifra de pe prima pagină, ci în ce se întâmplă în luna a treia.

Formula „de la" este semnalul cel mai clar. O ofertă care pornește de la o sumă mică presupune, de obicei, un caz fără nicio complicație: os suficient, gingie sănătoasă, niciun dinte vecin de tratat.

Situațiile care se adaugă frecvent sunt aceleași peste tot. Boala parodontală, care se tratează înainte și se tarifează de regulă pe dinte. Extracția dintelui compromis. Volumul insuficient de os, care cere o etapă de refacere osoasă cu propriul interval de vindecare.

O ofertă care le numește de la început pare mai scumpă decât una care le tace. La final, de multe ori nu este.

Prețul de campanie și ce urmează după el

Merită înțeles mecanismul, pentru că este frecvent și nu este, în sine, incorect.

O clinică poate promova implantul la un preț redus. Șurubul chiar costă atât. Bontul și coroana se tarifează însă separat, la preț întreg, iar acolo se recuperează diferența.

Nu este o capcană dacă totul este comunicat clar de la început. Devine una când pacientul află abia după integrare, la luni distanță, când nu mai poate schimba nimic.

Verificarea este simplă și se face înainte, nu după: cere devizul complet, cu toate cele trei componente și cu etapele pregătitoare posibile.

Diferențele care nu justifică nimic

Pentru echilibru, și partea cealaltă.

Un cabinet cu amenajare scumpă nu produce, prin asta, un implant mai bine integrat. Costurile de imagine se regăsesc în preț, dar nu se regăsesc în rezultat.

Numele unui sistem de implant nu garantează singur nimic dacă poziționarea este greșită. Un implant dintr-un sistem documentat, plasat într-o poziție în care nu se poate construi o coroană corectă, rămâne o eroare costisitoare.

Iar un preț mare nu este, prin el însuși, o dovadă de calitate. Este doar un preț mare. Ce îl justifică trebuie să poată fi explicat în termeni clinici, nu în termeni de prestigiu.

Cum compari corect trei oferte

Patru întrebări sunt suficiente pentru a face ofertele comparabile.

Ce include suma: implantul, bontul și coroana, sau doar o parte?

Ce sistem se folosește și de cât timp este prezent pe piață în România?

Pe ce investigație se bazează estimarea și ce se întâmplă dacă imaginea arată os insuficient?

Ce nu este inclus și în ce condiții s-ar adăuga?

Cere răspunsurile în scris. O ofertă care rezistă la aceste patru întrebări este o ofertă pe care o poți accepta în cunoștință de cauză, indiferent dacă este cea mai ieftină sau nu.

Candidatul ideal pentru o a doua evaluare

Cine ține în mână un deviz și nu își dă seama dacă a fost cotat dintele gata de mestecat sau doar piesa din os.

Persoana care are în față trei estimări foarte diferite și nu știe care dintre ele descrie realist cazul ei.

Persoana căreia i s-a dat un preț ferm la telefon, fără nicio investigație.

Persoana cu un dinte lipsă de mai mulți ani, care vrea să afle întâi dacă osul mai susține o lucrare și abia apoi să discute despre bani.

Persoana care a intrat într-o campanie promoțională și vrea devizul complet înainte de a începe.

Întrebări frecvente

De ce refuză cabinetele să dea o cifră la telefon? Fiindcă suma se sprijină pe volumul de os, pe starea gingiei și pe ce mai trebuie rezolvat în jur. Astea se măsoară pe o imagine, nu se deduc dintr-o descriere la telefon.

Un implant mai ieftin este automat unul slab? Nu. Poate fi un sistem corect, cu o structură de preț diferită. Ce contează este ce include cifra și ce documentare are sistemul în timp.

Contează cât de nou este sistemul? Contează în ambele sensuri. Vechimea aduce date clinice, iar continuitatea producătorului aduce piese de schimb peste zece ani.

Pot schimba clinica la jumătatea tratamentului? Se poate, dar este complicat. Componentele protetice sunt specifice sistemului, iar cine preia cazul trebuie să aibă acces la ele. Cere de la început numele sistemului folosit și păstrează documentul.

Se garantează rezultatul? Nu. Un protocol respectat aduce previzibilitate, nu certitudine. Contează cantitatea și calitatea osului, igiena zilnică, bolile generale asociate și obiceiuri precum fumatul sau scrâșnitul dinților.

Cum obții o estimare pe care te poți baza

O estimare reală se construiește după examen clinic, investigație imagistică și o discuție despre starea generală de sănătate. Abia atunci se poate spune câte implanturi sunt necesare, în ce poziții și ce etape pregătitoare intră în plan.

Programează o evaluare la Oralis în Galați și adu investigațiile pe care le ai deja, împreună cu orice ofertă primită în altă parte. O a doua evaluare care ajunge la aceeași concluzie îți confirmă planul. Una care ajunge la alta îți arată exact unde diferă raționamentul.

În ambele situații pleci cu mai multă informație decât ai venit.

Nume: Oralis

Adresa: Strada Regimentul 11 Siret 37C, 800312 Galați

Telefon: 0751 373 242