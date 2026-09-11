(P) Cine este candidat pentru implant dentar și în ce situații medicul recomandă amânarea intervenției?

Candidatul pentru implant dentar este, în linii mari, un adult cu unul sau mai mulți dinți lipsă, cu stare generală de sănătate stabilă, cu gingii sănătoase și cu suficient os în zona în care urmează să fie inserat implantul.

Medicul recomandă amânarea intervenției atunci când există infecții active în cavitatea orală, boală parodontală netratată, afecțiuni generale necontrolate sau când volumul osos este insuficient și trebuie mai întâi refăcut. Decizia finală se ia întotdeauna după o consultație și o investigație radiologică, nu pe baza unor criterii generale citite pe internet.

Tot mai mulți pacienți din Sibiu ajung la stomatolog cu aceeași întrebare: pot să îmi pun implant sau nu? Unii au pierdut un dinte în urmă cu ani și au tot amânat momentul, alții tocmai au aflat că un dinte nu mai poate fi salvat. În ambele situații, răspunsul corect nu este un simplu da sau nu, ci o evaluare a sănătății generale, a gingiilor și a osului.

Vestea bună este că majoritatea adulților pot deveni candidați pentru implant dentar, chiar dacă nu sunt pregătiți chiar acum. Multe contraindicații sunt temporare și se rezolvă printr-un tratament prealabil, astfel că o amânare recomandată de medic nu este un refuz, ci o etapă care crește șansele de reușită pe termen lung.

Ce înseamnă, de fapt, să fii candidat pentru implant dentar

Articolul continuă după reclamă

Implantul dentar este un dispozitiv din titan inserat în osul maxilar, care preia rolul rădăcinii dentare și susține ulterior o coroană, o punte sau o lucrare completă. Pentru ca acest mecanism să funcționeze, organismul trebuie să integreze implantul în os, un proces care durează câteva luni. Candidatul potrivit este pacientul la care acest proces se poate desfășura fără piedici.

Concret, medicul urmărește trei planuri. Primul este starea generală de sănătate: bolile cronice controlate corect nu împiedică, de obicei, intervenția, dar cele dezechilibrate pot afecta vindecarea. Al doilea este sănătatea cavității orale: gingii fără inflamație activă, dinți vecini tratați, igienă orală corectă. Al treilea este suportul osos: implantul are nevoie de un volum și de o densitate osoasă suficiente pentru stabilitate, iar acestea se evaluează doar radiologic.

Vârsta în sine nu este un criteriu de excludere la adulți. Un pacient de 60 de ani cu os bun și igienă corectă poate fi un candidat mai potrivit decât unul de 40 de ani cu parodontoză netratată. Singura limită clară de vârstă este cea inferioară: implanturile nu se inserează la adolescenți, pentru că oasele maxilare sunt încă în creștere.

Osul și gingia decid momentul intervenției

Atunci când un dinte lipsește de mult timp, osul din zona respectivă începe să se resoarbă, pentru că nu mai este stimulat de rădăcină. Acesta este unul dintre motivele pentru care amânarea îndelungată a tratamentului complică situația: pacientul care ar fi fost un candidat simplu la un an după extracție poate avea nevoie, după cinci ani, de o adiție osoasă înainte de implant.

Adiția osoasă nu înseamnă că implantul devine imposibil, ci că planul de tratament capătă o etapă suplimentară. Medicul reface volumul de os necesar, așteaptă perioada de vindecare, apoi inserează implantul. Similar, la maxilarul superior, în zona laterală, apropierea sinusului poate impune o procedură de ridicare a podelei sinusale înainte de implantare.

Gingia contează la fel de mult ca osul. O gingie inflamată sau infectată este un mediu ostil pentru orice intervenție chirurgicală, iar bacteriile din boala parodontală pot compromite integrarea implantului. De aceea, stabilizarea țesuturilor moi este o condiție prealabilă, nu o opțiune. Pacienții cu parodontoză pot ajunge la implant, însă doar după ce boala este adusă sub control, printr-un tratament parodontal de tipul celui disponibil în cadrul clinicii Infinite Smile, unde parodontoza se tratează inclusiv cu laser și cu plasmă, prin tehnici minim invazive.

Situațiile în care medicul recomandă amânarea implantului

Există câteva scenarii clasice în care un medic responsabil va spune: nu acum. Important de reținut este că, în majoritatea cazurilor, amânarea este temporară și are un motiv medical precis.

Infecții active în cavitatea orală : un abces, o carie profundă netratată sau o infecție la rădăcina unui dinte vecin trebuie rezolvate înainte de inserarea implantului.

: un abces, o carie profundă netratată sau o infecție la rădăcina unui dinte vecin trebuie rezolvate înainte de inserarea implantului. Boala parodontală netratată : gingivita avansată și parodontoza cresc riscul de eșec al implantului și se tratează întotdeauna în prealabil.

: gingivita avansată și parodontoza cresc riscul de eșec al implantului și se tratează întotdeauna în prealabil. Afecțiuni generale necontrolate : diabetul dezechilibrat, tratamentele care afectează metabolismul osos sau imunitatea, precum și anumite terapii oncologice în desfășurare impun temporizarea și, uneori, colaborarea cu medicul curant al pacientului.

: diabetul dezechilibrat, tratamentele care afectează metabolismul osos sau imunitatea, precum și anumite terapii oncologice în desfășurare impun temporizarea și, uneori, colaborarea cu medicul curant al pacientului. Volum osos insuficient : nu este o contraindicație definitivă, ci o indicație pentru adiție osoasă, urmată de implantare după vindecare.

: nu este o contraindicație definitivă, ci o indicație pentru adiție osoasă, urmată de implantare după vindecare. Fumatul intens : nu exclude automat intervenția, dar medicul va discuta deschis despre riscuri și despre reducerea consumului în perioada de vindecare.

: nu exclude automat intervenția, dar medicul va discuta deschis despre riscuri și despre reducerea consumului în perioada de vindecare. Igiena orală deficitară: implantul cere aceeași disciplină de îngrijire ca dinții naturali; fără ea, investiția este pusă în pericol de la început.

Dr. Călin Bugle, fondatorul clinicii Infinite Smile, explică pacienților că o amânare bine motivată protejează, de fapt, rezultatul final: un implant inserat într-un teren pregătit corect are șanse mult mai bune să rămână funcțional zeci de ani decât unul grăbit într-o zonă cu infecție sau cu os insuficient.

Candidatul ideal pentru implant dentar: tipologii frecvente de pacienți

Deși fiecare caz se judecă individual, în practică se conturează câteva tipologii de pacienți care beneficiază în mod special de acest tratament.

Pacientul cu un singur dinte lipsă, pierdut în urma unei fracturi sau a unei carii care nu a mai putut fi tratată. Pentru el, implantul are un avantaj clar față de puntea clasică: dinții vecini sănătoși nu trebuie șlefuiți pentru a susține lucrarea.

Pacientul cu mai mulți dinți lipsă în zone diferite, de regulă între 40 și 60 de ani, care a rezolvat problemele punctual de-a lungul timpului și acum caută o soluție stabilă. La el, implanturile pot susține punți fixe și pot opri efectul de domino prin care dinții rămași migrează spre spațiile goale.

Pacientul cu proteză mobilă, obosit de proteza care se mișcă la masă, de dificultățile de vorbire și de limitarea alimentelor. Pentru acest profil, implanturile pot stabiliza proteza existentă sau pot susține o lucrare fixă, inclusiv în cadrul unei reabilitări totale, atunci când situația clinică o permite.

Pacientul cu boli cronice controlate, de exemplu cu diabet ținut în echilibru prin tratament și dietă. Contrar unei temeri răspândite, el poate fi candidat pentru implant, cu condiția unei monitorizări atente și a unei comunicări bune între stomatolog și medicul curant.

La polul opus, pacientul care nu este încă pregătit nu este respins, ci ghidat: primește un plan de pregătire, cu etape și obiective clare, la capătul căruia intervenția devine posibilă în condiții corecte.

Cum decurge evaluarea la o clinică cu radiologie proprie din Sibiu

Prima etapă este consultația, în care medicul discută istoricul medical, medicația curentă și așteptările pacientului. Urmează examinarea clinică și investigația radiologică, pasul fără de care nicio decizie despre implant nu poate fi luată în mod responsabil: radiografia arată volumul osos disponibil, poziția nervilor și a sinusurilor, precum și eventualele infecții ascunse.

La Infinite Smile, radiologia dentară se realizează în incinta clinicii, cu aparatură cu expunere minimă la radiații, astfel încât pacientul parcurge evaluarea completă într-un singur loc, fără drumuri suplimentare între cabinete. Atunci când consultația, imagistica și planul de tratament se fac în același sediu, medicul vede imaginea de ansamblu imediat, iar pacientul pleacă de la prima vizită cu o direcție clară.

Un alt avantaj al unei clinici complete este continuitatea tratamentului atunci când implantul trebuie precedat de alte intervenții. Dacă evaluarea arată o problemă parodontală, o carie sau nevoia unui tratament de canal la un dinte vecin, toate aceste etape se pot rezolva în aceeași echipă, de la stomatologie generală și endodonție până la chirurgie orală și protetică. Echipa medicală recomandă ca planul de tratament să fie discutat integral de la început, cu etape, durate estimate și costuri transparente. Pentru pacienții care preferă eșalonarea costurilor, clinica oferă și posibilitatea finanțării tratamentelor în rate fixe, printr-un proces derulat online.

Experiența acumulată contează în egală măsură: activitatea medicală a fondatorului datează din 2005, iar dr. Bugle Călin a urmat cursuri de specializare în implantologie în țară și în străinătate, inclusiv în Germania. În clinică activează și un medic chirurg-implantolog cu competență în implantologie orală, astfel încât cazurile chirurgicale sunt tratate de medici dedicați acestui domeniu.

Întrebări frecvente despre implantul dentar

Doare inserarea unui implant dentar?

Intervenția se realizează sub anestezie locală, deci este nedureroasă. În perioada imediat următoare intervenției pot apărea un disconfort moderat și o ușoară umflătură, care se gestionează cu medicația recomandată de medic.

Cât durează până primesc dintele final?

Integrarea implantului în os durează, în general, câteva luni, iar lucrarea protetică finală se realizează după această perioadă. Durata exactă depinde de calitatea osului, de zona tratată și de eventualele etape pregătitoare, cum ar fi adiția osoasă.

Ce se întâmplă dacă nu am suficient os?

Lipsa de os nu înseamnă că implantul este exclus, ci că planul de tratament include mai întâi o procedură de refacere a volumului osos. După vindecare, implantul poate fi inserat în condiții corecte.

Cât rezistă un implant dentar?

Cu o igienă orală corectă și controale periodice, implanturile pot funcționa zeci de ani. Longevitatea depinde de felul în care pacientul își îngrijește dantura după tratament.

Dacă vă lipsesc unul sau mai mulți dinți și vreți să aflați dacă sunteți candidat pentru implant dentar, primul pas este o consultație cu evaluare radiologică, nu o autoevaluare pe baza informațiilor generale. O programare la clinica Infinite Smile din Sibiu vă oferă un răspuns concret la întrebarea din titlu: fie confirmarea că puteți începe tratamentul, fie un plan de pregătire cu pași clari până în momentul în care intervenția devine posibilă.

Nume: Infinite Smile - Clinica Stomatologica Sibiu - Implant Dentar Sibiu

Adresa: Sibiu, Strada Dorului 11, 557260 Sibiu

Telefon: 0369 409 116