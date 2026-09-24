Finalul lui septembrie este momentul în care merită să începem să fim atenți la mușcatele de pe balcon. Aceste plante pe care le ținem în jardiniere și ghivece fac parte, în majoritatea cazurilor din genul Pelargonium.

Când trebuie băgate mușcatele în casă. Temperatura la care plantele de balcon încep să aibă de suferit | Shutterstock

Spre deosebire de alte plante rustice de grădină, acestea sunt sensibile la frig și nu supraviețuiesc înghețului.

Din acest motiv, nu este recomandat să așteptăm prima noapte cu temperaturi negative pentru a ne ocupa de ele. Potrivit www.rhs.org.uk, pelargoniumurile nu supraviețuiesc înghețului și trebuie aduse într-un spațiu protejat înainte ca temperaturile să scadă suficient de mult pentru apariția acestuia.

Când trebuie băgate mușcatele în casă?

Nu există o dată fixă în calendar la care toate mușcatele trebuie mutate în interior. Momentul depinde de temperaturile din fiecare regiune, iar criteriul important este apropierea primului îngheț de toamnă.

Articolul continuă după reclamă

Iowa State University recomandă ca mușcatele să fie mutate din exterior înainte de primul îngheț de toamnă. Aceeași regulă este prezentată și de Missouri Botanical Garden, care recomandă mutarea plantelor înainte de înghețul care le-ar putea distruge.

Așadar, finalul lui septembrie este un moment bun pentru a începe verificarea prognozei și pentru a pregăti plantele, dar nu trebuie privit ca o dată-limită universală. Dacă vremea rămâne blândă, mușcatele pot rămâne afară; dacă temperaturile nocturne se apropie de îngheț, trebuie pregătite pentru mutare.

Nu există o temperatură universală la care „mor” mușcatele

Este tentant să spunem că mușcatele trebuie băgate în casă atunci când termometrul ajunge la o anumită temperatură, însă nu există o limită universală care să se aplice tuturor pelargoniumurilor.

Informația sigură este că înghețul le poate distruge. Pentru plantele păstrate active peste iarnă, RHS arată că multe pelargoniumuri pot continua să înflorească la aproximativ 7–10°C, cu condiția să fie ținute într-un spațiu ferit de îngheț.

Prin urmare, atunci când nopțile devin constant foarte reci, iar prognoza începe să indice apropierea temperaturilor de îngheț, este momentul să le mutăm într-un spațiu protejat. Nu trebuie însă interpretat intervalul de 7–10°C drept o „temperatură-limită” la care planta moare. Este mai degrabă un reper pentru condițiile în care multe pelargoniumuri pot fi păstrate active în timpul iernii.

Nu aștepta prima brumă serioasă

O greșeală este să lăsăm mușcatele pe balcon până când apare prima brumă și să intervenim abia după aceea.

Iowa State University precizează că primul îngheț puternic poate omorî mușcatele aflate afară și recomandă ca plantele să fie mutate înainte de primul îngheț de toamnă.

Dacă vrei să păstrezi planta pentru anul următor, este mai sigur să te uiți la prognoză și să faci pregătirile din timp decât să aștepți ca frigul să apară peste noapte.

Înainte să bagi ghiveciul în casă, verifică atent planta

Înainte de a muta mușcata de pe balcon în locuință, nu este suficient să iei pur și simplu ghiveciul și să îl așezi lângă fereastră.

Planta trebuie verificată cu atenție pentru insecte, dăunători și semne de boală. Uită-te atât la frunze și tulpini, cât și pe partea inferioară a frunzelor, unde se pot ascunde insectele.

University of Illinois Extension recomandă verificarea mușcatelor înainte de mutarea în interior. Plantele bolnave sau puternic infestate pot fi dificil de iernat și există riscul ca bolile sau dăunătorii să se răspândească la celelalte plante din locuință.

Plantele cu frunze pătate sau decolorate, tulpini afectate, zone putrezite ori infestări evidente ar trebui evaluate înainte de a fi aduse lângă celelalte plante.

Curăță și tunde mușcata înainte de iernare

După verificare, îndepărtează părțile deteriorate, frunzele uscate și florile trecute. Dacă planta este foarte mare și nu ai suficient spațiu pentru ea în interior, poate fi redusă considerabil.

RHS recomandă ca, atunci când spațiul este limitat, pelargoniumurile aduse sub protecție să poată fi tăiate până la aproximativ 10 cm. Plantele astfel reduse au nevoie de foarte puțină apă până când își reiau creșterea primăvara.

Există însă și varianta unei tăieri mai puțin drastice, dacă vrei să păstrezi mușcata ca plantă activă în ghiveci. Iowa State University recomandă reducerea plantei cu aproximativ o treime până la jumătate, urmată de udare și mutarea într-un loc luminos.

Prin urmare, cât de mult tunzi planta depinde și de metoda de iernare aleasă și de spațiul pe care îl ai la dispoziție.

Unde trebuie ținute mușcatele după ce sunt aduse de pe balcon?

Nu este obligatoriu ca mușcatele să fie puse într-o cameră foarte caldă.

Dacă vrei să le păstrezi ca plante active în ghiveci, au nevoie în primul rând de lumină bună și temperaturi moderate. Specaliștii recomandă temperaturi de aproximativ 18–21°C în timpul zilei, cu temperaturi ceva mai scăzute noaptea, și amplasarea plantelor într-o fereastră luminoasă sau sub iluminare artificială.

O fereastră însorită este, prin urmare, mult mai potrivită decât un colț întunecat al locuinței. O verandă închisă sau un spațiu răcoros poate fi mai potrivit decât o cameră foarte caldă

Dacă ai o verandă închisă, o seră, o seră rece sau un alt spațiu luminos și protejat de îngheț, există și varianta unei iernări la temperaturi mai joase.

Pentru pelargoniumurile iernate în recipiente un spațiu luminos, aerisit și ferit de îngheț. Multe dintre aceste plante pot continua să înflorească dacă sunt păstrate la aproximativ 7–10°C.

Nu este însă obligatoriu ca toate mușcatele să fie menținute în creștere activă pe durata iernii. Ele pot fi și tunse și păstrate într-o formă aproape dormantă.

Atenție la combinația dintre căldură și lumină puțină

Una dintre problemele care pot apărea după mutarea mușcatelor în casă este lipsa luminii.

Dacă planta este ținută într-o încăpere caldă, dar primește prea puțină lumină, poate începe să producă tulpini lungi, subțiri și fragile. Specialiștii precizează că mușcatele crescute în condiții calde și slab luminate tind să devină alungite și firave.

De aceea, dacă alegi să le păstrezi ca plante de apartament peste iarnă, caută un loc cât mai luminos. Dacă lumina naturală nu este suficientă, poate fi folosită și iluminarea artificială.

Cum se udă mușcatele iarna?

După mutarea în interior, nu trebuie păstrat automat același ritm de udare ca în timpul verii.

Pentru plantele păstrate active în ghivece, se recomandă udarea atunci când suprafața substratului s-a uscat. Așadar, nu uda planta după un calendar fix, ci verifică mai întâi pământul. În interior, evaporarea este diferită față de perioada în care ghiveciul stă pe balcon, iar necesarul de apă poate scădea.

Mușcatele tunse și ținute aproape în repaus au nevoie de foarte puțină apă

Dacă alegi varianta unei iernări cu planta tunsă, trebuie redusă și cantitatea de apă.

Plantele tăiate și păstrate peste iarnă au nevoie de foarte puțină apă până când creșterea reîncepe primăvara. În cazul plantelor ținute într-o seră sau într-un spațiu similar, aerisirea în zilele mai blânde poate ajuta la reducerea riscului de putrezire.

Cu alte cuvinte, nu încerca să compensezi lipsa frunzelor sau creșterea redusă prin udări frecvente. Iarna, excesul de apă poate deveni o problemă. Nu este obligatoriu să găsești loc în casă pentru toate ghivecele.

O variantă este să iei butași din plantele sănătoase înainte de venirea înghețului. Astfel, poți păstra mai multe plante noi într-un spațiu mult mai mic decât dacă ai aduce toate plantele-mamă în interior.

Se recomandă prelevarea unor butași de aproximativ 7,5–12,5 cm din lăstari sănătoși. Frunzele din partea inferioară se îndepărtează, iar butașii pot fi înrădăcinați într-un substrat cu drenaj bun, precum nisip grosier, perlit, vermiculit sau un amestec potrivit pentru înrădăcinare.

De asemenea, pot fi butași de aproximativ 7,5–10 cm, care pot fi înrădăcinați în condiții de lumină bună.

Există și varianta păstrării mușcatelor în repaus, fără pământ

Pentru cei care au multe plante sau nu dispun de suficient spațiu luminos în locuință, există și metoda păstrării mușcatelor cu rădăcinile libere.

Planta este scoasă înainte de îngheț, iar excesul de pământ este îndepărtat de pe rădăcini. Apoi poate fi păstrată într-un spațiu răcoros și uscat, inclusiv într-o pungă mare de hârtie sau suspendată.

Este recomandat pentru această metodă temperaturi de aproximativ 7–13°C, adică 45–55°F, într-un loc răcoros și uscat.

Mai există metoda plantelor cu rădăcinile libere și se precizează că acestea trebuie păstrate într-un spațiu ferit de îngheț, urmând să fie verificate și pregătite din nou pentru creștere la începutul primăverii.

Această metodă nu este însă la fel de sigură pentru toate soiurile. Iernarea cu rădăcinile libere este mai puțin fiabilă și este potrivită în special pentru soiurile cu tulpini mai lemnificate.

Când pot fi scoase din nou pe balcon primăvara?

Regula de primăvară este, practic, inversul celei de toamnă: nu este suficient să apară o zi caldă pentru a muta imediat mușcatele afară.

Trebuie așteptat să treacă riscul de îngheț, iar plantele care au stat în interior trebuie obișnuite treptat cu condițiile de exterior.

Este recomandată aclimatizarea treptată a pelargoniumurilor și mutarea lor afară după ce riscul de îngheț a trecut. De asemenea, păstrarea plantelor în interior până când pericolul de îngheț a trecut complet.

Așadar, o zi caldă de început de primăvară nu este suficientă. Dacă nopțile pot deveni din nou foarte reci, mai bine mai aștepți.

Ce trebuie să faci acum cu mușcatele de pe balcon

Dacă vrei să păstrezi mușcatele și pentru anul viitor, nu aștepta prima noapte cu îngheț.

Începe prin a urmări temperaturile nocturne și prognoza meteo. Înainte de primul îngheț, verifică plantele pentru dăunători și boli, îndepărtează frunzele și florile deteriorate și decide cum vrei să le iernezi.

Citește și: Ce meserie a avut Eduard Puiu de la Mireasa: Capriciile Iubirii înainte de a fi psiholog: „Nu știu dacă am spus public vreodată!”

Le poți păstra ca plante active într-un loc luminos, le poți tunde și ține într-un spațiu mai răcoros, poți lua butași sau, pentru anumite plante și în condiții potrivite, le poți păstra cu rădăcinile libere.

Important este ca plantele să fie mutate înainte de îngheț, nu după ce acesta a apărut. Iar când vine primăvara, regula se aplică în sens invers: mușcatele trebuie scoase afară abia după ce pericolul de îngheț a trecut și după ce au fost aclimatizate treptat la condițiile de exterior.