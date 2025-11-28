Antena Căutare
Home News Social (P) Cum pregătești copilul pentru prima zăpadă - ghidul părinților pentru zilele albe

(P) Cum pregătești copilul pentru prima zăpadă - ghidul părinților pentru zilele albe

Prima zăpadă este un moment magic pentru orice copil.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:00 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:01
Alege cu grijă hainele potrivite, investește într-o salopetă pentru copii sau un combinezon de iarnă pentru bebeluși și lasă-l să se bucure de activitățile sezonului rece în siguranță și confort deplin. | freepik

Pentru părinți, însă, această bucurie vine la pachet cu o provocare: cum să își pregătească micuțul pentru iarnă, astfel încât joaca în zăpadă să fie sigură, confortabilă și plină de momente distractive. Aici te ajutăm noi, pentru că ți-am pregătit un ghid pentru prima experiență în zăpadă a micuțului tău. Te ajutăm să alegi cel mai bun combinezon pentru bebeluși și îți oferim sfaturi utile ca să alegi îmbrăcăminte lejeră și călduroasă pentru zilele reci.

Pentru copii, zăpada este o lume nouă care trebuie descoperită: bulgări, oameni de zăpadă, fulgi de gheață. Este o curiozitate esențială pentru dezvoltarea lor chiar din primii ani de viață. Părinții, însă, au rolul să transforme această experiență într-una memorabilă, dar și confortabilă, printr-o garderobă adaptată sezonului și nevoilor bebelușului tău.

De ce este importantă alegerea corectă a hainelor de iarnă

O zi petrecută afară, în zăpadă poate fi o experiență memorabilă dacă micuțul tău poartă hainele potrivite. În general, copiii pierd căldura mai repede decât adulții, așa că au nevoie de haine groase, rezistente, așa cum este o salopetă de iarnă pentru copii sau un combinezon de iarnă pentru bebe.

Articolul continuă după reclamă

La ce trebuie să fii atent? Caută haine impermeabile, călduroase, dar ușoare. Evită materialele sintetice, care nu oferă aerisire, pentru că pot duce la transpirație excesivă. Cea mai bună alegere este un combinezon de bebe din materiale delicate și călduroase la interior și un strat impermeabil la exterior.

Haine confortabile și călduroase: regula celor trei straturi

Unul dintre cele mai eficiente trucuri pentru confortul copilului sau bebelușului tău la joacă este layering-ul sau regula celor trei straturi. La fel ca în cazul adulților, cei mici au nevoie de trei straturi - unul de bază, unul intermediar și unul exterior -, care să regleze temperatura corpului și să o mențină constantă. Iată cum arată o ținută de iarnă pentru bebeluși dacă aplici regula celor trei straturi:

  • Stratul de bază, format dintr-un body sau o bluză termică din bumbac moale sau lână merinos, care absoarbe umezeala.
  • Stratul intermediar, format dintr-un pulover subțire din fleece, care menține căldura.
  • Stratul exterior sau o salopetă de iarnă pentru copii sau un costum de schi pentru copii, rezistent la vânt și apă.

Adaugă mănuși călduroase, dar flexibile și o căciulă care acoperă urechile. Nu uita de un fular călduros care să completeze întreaga ținută.

Combinezoane și salopete pentru bebeluși: cea mai recomandată alegere în sezonul rece

Pentru bebeluși, confortul și protecția termică sunt prioritare. Alege un combinezon de iarnă pentru bebeluși sau o salopetă de iarnă pentru bebe dintr-un material moale, căptușită cu puf sau fleece. Acestea trebuie să fie ușor de îmbrăcat, cu fermoare lungi și glugă reglabilă.

Combinezoanele de iarnă pentru bebeluși sunt cea mai populară alegere, datorită designului și confortului pe care îl oferă. Unul dintre cele mai importante detalii este ușurința la îmbrăcare, un detaliu esențial când alegi îmbrăcămintea de bebeluși.

Există modele de combinezoane de bebe cu mănuși atașate, o idee perfectă pentru o ținută completă. Datorită designului salopetele de bebeluși și combinezoanele sunt mult mai eficiente în lupta împotriva frigului decât un costum format dintr-o geacă și pantaloni groși.

Indiferent de vârstă, copilul tău are nevoie să se simtă protejat ca să se poată mișca liber. Colecțiile de combinezoane și salopete de iarnă sunt adaptate nevoilor acestora și le oferă exact ce își doresc: confort termic, protecție în zilele reci și libertatea să exploreze și să se bucure de fiecare fulg de zăpadă.

Alege cu grijă hainele potrivite, investește într-o salopetă pentru copii sau un combinezon de iarnă pentru bebeluși și lasă-l să se bucure de activitățile sezonului rece în siguranță și confort deplin.

(P) Soft CRM din România ajunge să fie apreciat în Dubai: evoluția Zarina CRM pe piața din UAE...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Antena 3 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
SpyNews Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului festiv în Capitală
Când se aprind luminițele de sărbători în București. Ce evenimente vor avea loc la aprinderea iluminatului...
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Rezultate Loto azi, 27 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 27 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x