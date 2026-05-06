(P) Cum se desfășoară o procedură de neuroradiologie intervențională la Memorial România

O procedură de neuroradiologie intervențională are ca obiectiv tratarea unor afecțiuni ale vaselor de sânge din creier sau de la nivelul coloanei, fără operație clasică.

Medicul ajunge la zona afectată printr-un tub foarte subțire, introdus printr-o arteră, și lucrează sub control imagistic permanent. La Memorial România, intervențiile au loc într-un laborator dedicat, cu echipamente performante și o echipă formată din neuroradiolog intervenționist, neurolog, anestezist și, la nevoie, neurochirurg. Mai jos găsești pașii principali ai procedurii, explicați clar, astfel încât să știi la ce să te aștepți.

Pasul 1: consultația și stabilirea indicației

Totul începe cu o evaluare atentă. Medicul îți analizează simptomele, istoricul medical și investigațiile imagistice (RMN, CT sau angio-CT – o investigație care arată vasele de sânge). Această procedură se recomandă, în majoritatea cazurilor, pentru:

anevrism cerebral (o dilatare a unui vas de sânge);

malformații arterio-venoase (conexiuni anormale între artere și vene);

accident vascular cerebral ischemic, unde un cheag blochează o arteră;

îngustări ale arterelor carotide.

Echipa discută cu tine beneficiile, limitele și riscurile. Decizia se ia împreună, după ce înțelegi clar opțiunile.

Pasul 2: analize și pregătire pre-procedurală

Înainte de intervenție, faci analize de sânge pentru a verifica coagularea și funcția rinichilor. Substanța de contrast folosită în timpul procedurii se elimină prin rinichi, iar medicul trebuie să știe că organismul tău o poate gestiona în siguranță. Dacă urmezi tratament anticoagulant sau antiagregant (medicamente care subțiază sângele), medicul îți explică exact cum îl ajustezi. Nu întrerupe tratamentul fără recomandare. În ziua intervenției, respecți repausul alimentar indicat și anunți orice alergie cunoscută, mai ales la substanța de contrast.

Pasul 3: internarea și discuția finală cu echipa

La internare, asistentele îți montează o linie venoasă și îți monitorizează tensiunea, pulsul și oxigenarea. Medicul îți explică din nou etapele intervenției și îți răspunde la întrebări. Semnezi consimțământul informat doar după ce ai primit toate clarificările. Este important să comunici deschis dacă ai nelămuriri sau temeri.

Pasul 4: accesul vascular și ghidajul imagistic

Procedura are loc în laboratorul de angiografie. În cele mai multe situații, medicul folosește anestezie locală în zona puncției, de obicei la nivelul inghinal sau la încheietura mâinii. Rămâi conștient, dar nu simți durere. Medicul introduce un cateter – un tub subțire și flexibil – prin arteră și îl ghidează până la nivelul vasului afectat. Urmărește permanent traseul pe monitoare speciale.

Poți simți o ușoară senzație de căldură în momentul injectării substanței de contrast. Este o reacție frecventă și trece rapid. Pentru informații detaliate despre tipurile de intervenții, poți consulta pagina dedicată de prezentare a serviciului de neuroradiologie interventionala la Memorial Romania.

Pasul 5: tratamentul propriu-zis

După ce ajunge la locul afectat, medicul aplică tehnica potrivită situației tale. De exemplu:

în cazurile de anevrism cerebral, poate realiza embolizare – adică blochează dilatarea cu spirale metalice foarte fine sau cu un dispozitiv special care susține peretele vasului;

în cazurile de accident vascular cerebral ischemic, extrage cheagul printr-o procedură numită trombectomie mecanică;

în cazurile de îngustare a arterei carotide, dilată vasul cu un balon și montează un stent (un tub metalic de susținere).

Durata intervenției variază de la aproximativ 30 de minute la câteva ore, în funcție de complexitate.

Pasul 6: monitorizarea imediată după procedură

La final, medicul retrage cateterul și aplică presiune sau un dispozitiv special pentru a opri sângerarea. Apoi ajungi într-o zonă de supraveghere. În următoarele ore:

personalul îți verifică starea neurologică;

monitorizează tensiunea arterială;

urmărește locul puncției,

Dacă accesul a fost la nivel inghinal, menții piciorul întins câteva ore pentru a preveni sângerarea. Spitalizarea durează, de regulă, între 24 și 72 de ore.

Pasul 7: recuperarea acasă și urmărirea medicală

Recuperarea este, în majoritatea cazurilor, mai rapidă decât după o operație clasică pe creier. Totuși, respectă indicațiile primite la externare. Pentru rezultate stabile:

evită efortul fizic intens în primele zile;

urmărește apariția unei umflături sau sângerări la locul puncției;

anunță medicul dacă apar dureri de cap persistente, slăbiciune bruscă sau tulburări de vorbire.

O procedură de neuroradiologie intervențională la Memorial România se desfășoară etapizat, în condiții de siguranță, cu sprijinul unei echipe multidisciplinare și al tehnologiei de imagistică avansată. De la evaluarea inițială și pregătirea atentă, până la tratamentul minim invaziv și monitorizarea de după intervenție, fiecare pas este gândit pentru a oferi un diagnostic precis și o soluție terapeutică eficientă, cu recuperare mai rapidă decât în cazul chirurgiei clasice. Pentru pacient, asta înseamnă o abordare modernă, clar explicată și adaptată fiecărei situații medicale.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită la Memorial România!