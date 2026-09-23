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Au trecut de 100 de ani, iar cercetătorii au vrut să afle ce au în comun. Cele 5 obiceiuri analizate la peste 4.500 de centenari

Un studiu publicat în 2026 în revista științifică „Maturitas” a analizat stilul de viață a 4.536 de persoane care ajunseseră deja la vârsta de 100 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 14:46 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 16:06
Au trecut de 100 de ani, iar cercetătorii au vrut să afle ce au în comun. Cele 5 obiceiuri analizate la peste 4.500 de centenari | Shutterstok
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Studiul se numește „Healthy lifestyles and survival beyond age 100: Evidence from a national cohort of Chinese centenarians” și a fost realizat de cercetătorii Xiquan Wang și Afei Qin, potrivit sciencedirect.com și pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Datele provin din „Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey”, un amplu studiu longitudinal asupra longevității din China. Cei 4.536 de participanți aveau o vârstă medie de 102,8 ani. 80,9% dintre ei erau femei, iar 63,9% locuiau în mediul rural.

Cercetătorii au vrut să afle dacă un stil de viață sănătos mai poate avea legătură cu longevitatea chiar și după ce o persoană a depășit pragul de 100 de ani, notează sursele citate.

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Cele cinci componente ale stilului de viață analizate

Cercetătorii au analizat cinci componente ale stilului de viață pentru a vedea ce obiceiuri sunt asociate cu o viață mai lungă după 100 de ani. Iată ce au descoperit!

Diversitatea alimentației

Cercetătorii au analizat diversitatea dietei participanților. Ideea nu a fost identificarea unui aliment-minune, care să prelungească viața, ci evaluarea alimentației ca parte a unui stil de viață general.

Mișcarea

A fost luată în calcul și practicarea exercițiilor fizice. Activitatea fizică a reprezentat una dintre cele cinci componente folosite pentru calcularea scorului stilului de viață, potrivit sciencedirect.com și pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Somnul

Cercetătorii au analizat calitatea somnului centenarilor, acesta fiind inclus alături de alimentație și activitatea fizică în evaluarea stilului de viață.

Fumatul

Statutul de fumător/nefumător a fost o altă componentă a scorului. Astfel, cercetătorii au urmărit dacă acest comportament este asociat cu supraviețuirea și la vârste extrem de înaintate.

Consumul de alcool

A cincea componentă analizată a fost consumul de alcool.

Cele cinci elemente au fost combinate într-un scor general al stilului de viață, cu valori între 0 și 10. Participanții au fost împărțiți în trei categorii, în funcție de scor: stil de viață nefavorabil, intermediar și favorabil.

17,9% dintre centenari au fost încadrați în categoria cu stil de viață nefavorabil. 70,5% au avut un stil de viață intermediar. Doar 11,5% au fost încadrați în categoria cu stil de viață favorabil, potrivit sciencedirect.com și pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

Pentru fiecare punct în plus obținut la scorul stilului de viață, cercetătorii au identificat o asociere cu o creștere de 6,9% a timpului de supraviețuire după vârsta de 100 de ani.

Centenarii din categoria cu stil de viață favorabil au trăit, în medie, cu aproximativ 11 luni mai mult decât cei din categoria cu stil de viață nefavorabil.

Cei cu un stil de viață intermediar au avut, în medie, aproximativ 3,8 luni suplimentare de supraviețuire față de grupul cu stil de viață nefavorabil.

Concluzia cercetătorilor este că un stil de viață mai sănătos rămâne asociat cu o supraviețuire mai lungă chiar și la vârste extrem de înaintate, mai relatează sursele citate.

Studiul nu demonstrează că aceste cinci obiceiuri i-au făcut pe participanți să ajungă la 100 de ani. Participanții erau deja centenari în momentul în care au fost incluși în această analiză. În schimb, cercetătorii au analizat dacă stilul lor de viață era asociat cu durata supraviețuirii după vârsta de 100 de ani.

Autorii mai precizează și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili care dintre cele cinci componente contribuie cel mai mult la beneficiul observat, potrivit sciencedirect.com și pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.

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