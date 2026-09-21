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Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui, Claudia Dumitru. Cum se împacă cu situația

Andreea Popescu a vorbit sincer despre relația lui Rareș Cojoc cu Claudia Dumitru și despre decizia pe care a luat-o pentru liniștea celor trei copii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 20:12 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 20:29
Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui, Claudia Dumitru. Cum se împacă cu situația | Instagram
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Andreea Popescu a vorbit despre noua etapă din viața fostului ei soț, după ce Rareș Cojoc s-a mutat împreună cu iubita lui, fotomodelul Claudia Dumitru. Întrebată direct cum privește această situație, influencerița a răspuns deschis și a explicat ce a ales să facă pentru liniștea celor trei copii pe care îi are alături de fostul campion mondial la dans sportiv.

Andreea Popescu, primele declarații după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu iubita lui

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au făcut un pas important în relația lor și s-au mutat împreună. Informația a ieșit la iveală în urma unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate de Andreea Popescu în mediul online. Fosta soție a lui Rareș Cojoc a primit o întrebare directă despre noua relație a acestuia și despre faptul că cei doi locuiesc acum împreună.

Ce spune Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc s-a mutat cu Claudia Dumitru

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Andreea Popescu nu a evitat subiectul și a explicat că, în ciuda situației prin care trece, își dorește să păstreze o relație bună cu tatăl copiilor săi. Influencerița a subliniat că între ea și Rareș Cojoc există comunicare, prietenie și respect, iar toate acestea sunt importante pentru echilibrul celor trei copii.

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„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu.

Aceasta a vorbit și despre propria experiență din copilărie, povestind că părinții ei au divorțat când ea avea aproximativ 14-15 ani. Experiența respectivă a făcut-o să își dorească, la rândul său, să gestioneze diferit despărțirea și să evite conflictele care ar putea afecta copiii.

„Să vă dau context: tatăl și mama mea au divorțat când eu aveam 14-15 ani. Situația nu a fost roz. Am zis că eu vreau să fiu diferită. Ce înseamnă diferită? Că tu ajungi să fii OK cu o astfel de situație pentru liniștea copiilor tăi pe termen lung”, a mai spus ea.

Andreea Popescu recunoaște că situația vine cu sentimente firești

Influencerița a recunoscut că nu este vorba despre o situație complet lipsită de emoții. Andreea Popescu a explicat că este firesc să existe sentimente și că acceptarea realității nu înseamnă că totul este ușor.

„Nu vreau război cu tatăl lor. Că e ușor? Nu este ușor, dar nu este ceva peste care, nu știu, nu dorm noaptea. E normal, sunt sentimente firești. Dacă nu ar fi existat, mi-aș fi pus niște semne de întrebare”, a declarat Andreea Popescu.

În final, ea a subliniat că, dincolo de sentimentele adulților, prioritare rămân nevoile copiilor și sentimentul lor de siguranță.

„Lucrurile în viață, în general, nu sunt ușoare. Trebuie să le acceptăm și să nu ne gândim doar la noi. E foarte important și foarte simplu: pe termen lung, copiii vor fi mult mai în siguranță emoțional așa”, a concluzionat Andreea Popescu.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru și-au asumat relația în această vară

Primele informații despre relația dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru au apărut la începutul lunii iunie. Potrivit SpyNews.ro, cei doi ar fi fost împreună de ceva vreme, însă au preferat inițial să păstreze discreția în privința vieții personale.

La sfârșitul lunii iulie, Claudia Dumitru a publicat prima fotografie alături de Rareș Cojoc, iar ulterior cei doi au început să se afișeze împreună în ipostaze romantice.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost împreună aproximativ 15 ani și au trei copii. Cei doi și-au anunțat despărțirea în primăvara anului 2026, iar divorțul a fost oficializat în luna aprilie. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi continuă să păstreze legătura în calitate de părinți.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru s-au mutat împreună. Campionul mondial la dans sportiv și iubita sa au trecut la următoru...
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