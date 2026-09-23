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Sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi. O singură pasiune poate costa milioane de euro

Unele sporturi sunt atât de scumpe încât și milionarii ajung să cheltuiască averi atunci când sunt pasionați de aceste activități.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:08 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 15:21
Unele sporturi presupun investiții de milioane de euro | Shutterstock
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Atunci când vine vorba de sport, există numeroase tipuri care pot fi practicate în scop recreațional fără să fie necesară o investiție semnificativă.

Regulile se schimbă, însă, atunci când vorbim despre competiții la nivel înalt sau despre anumite sporturi care implică o investiție considerabilă de la început.

Printre acestea se numără sporturile care au nevoie de echipamente speciale.

Printre cele mai scumpe sporturi se numără yachting, echitație și chiar și tenis, potrivit estimărilor.

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Sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi

Sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi implică elemente speciale. Nu vorbim de o simplă minge, ca în cazul fotbalului sau handbalului, care poate fi aruncată pe aproape orice teren liber.

Mai ales la un nivel mai înalt de competiție, costurile se strâng rapid. Miliardarii lumii par să fie atrași de diferite tipuri de activitate, ce au ajuns să aibă o reputație luxoasă la nivel mondial.

Iată sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi:

Yachting/Velism de performanță

Această activitate poate implica și o investiție de zeci de milioane de dolar, scrie Financial Times. Pentru America’s Cup 2027 a fost introdus chiar și un plafon de maxim 55 de milioane de euro pentru fiecare echipă, tocmai pentru că sportul e atât de scump și oamenii investeau sume enorme.

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Ca urmare, costul devenise restrictiv pentru unele echipe, așa că organizatorii au introdus acest plafon. Dincolo de ambarcațiunile necesare pentru competiție, costurile includ și echipe de proiectare și inginerie, marinari profesioniști, dezvoltare tehnologică, logistică și transport.

Formula 1

Și Formula 1 a introdus un plafon, de 215 milioane de dolari per echipă, pentru 2026, dacă sezonul va include maxim 24 de Mari Premii. Dacă sezonul va avea mai mult de 24 de curse, fiecare va crește plafonul cu 1.8 milioane de dolari.

Deși suma de 215 milioane de dolari pare enormă, nu reprezintă costul total al unei echipe. În plus, plafonul a fost introdus pentru că echipele mai mari cheltuiau sume semnificative pentru tehnologie, personal și infrastructură.

Echitație

Echitația se numără printre sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi nu doar pentru că întreținerea cailor e costisitoare. În această categorie intră și grajdul, hrana, vizitele la veterinar, potcovar, antrenor și transport.

Dar achiziționarea unui cal demn de o competiție de nivel înalt e foarte costisitoare. La fel ca și participarea la concursuri.

Potrivit Horse and Hound, sportul devine din ce în ce mai scump și restrictiv pentru cei mai mulți oameni. În Marea Britanie, prețul unui ponei de concurs e echivalent cu avansul pentru o casă.

Polo

În aceeași categorie intră și polo, unde caii sunt necesari. Sportul deja e asociat cu oamenii bogați, tocmai din cauza costurilor ridicate, similare cu cele pentru echitație.

Dar la polo se adaugă și nevoia mai multor cai într-o singură competiție. Puțini știu că e necesară schimbarea cailor în timpul meciurilor, astfel că fiecare jucător are nevoie de mai mulți.

Cursele de cai

În cazul curselor de cai, sunt incluse aceleași costuri de întreținere ca în celelalte 2 cazuri, dar există o diferență notabilă. Prețul de achiziționare pentru un cal de curse poate ajunge și la milioane de dolari.

Golf

Deși golful nu pare un sport care ar necesita o investiție considerabilă, și această activitate a ajuns să fie asociată cu oamenii bogați. Cluburile de golf au ajuns să perceapă taxe enorme pentru abonament.

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Potrivit Golf Monthly, Wentworth Club din Marea Britanie percepea în septembrie 2026 un cost de 250.000 de lire sterline pentru aderarea la club, la care se adaugă taxe anuale de 20.000 de lire sterline.

Situația e similară și în SUA, unde un club din Dallas percepe o taxă de aderare de 500.000 de dolari, scrie Golf Digest. 80% din sumă poate fi recuperată la plecare, însă.

Tenis

Un alt sport asociat cu oamenii bogați e tenisul. Deși în scop recreațional poate fi jucat cu unele costuri relativ reduse, drumul către competițiile profesionale e scump.

Jucătorii de tenis trebuie să plătească pentru deplasările internaționale, antrenor și toate celelalte costuri asociate pregătirii și recuperării.

ITF a introdus programe de finanțare special pentru sportivii talentați care nu și-ar permite să ajungă la competiții fără ajutor. În plus, organizația a introdus și Touring Teams, pentru sportivi din țări cu reprezentare redusă la competiții. Ignacio Buse, din Peru, a beneficiat de o bursă de 25.000 de dolari pentru cariera sa, de exemplu.

Schi alpin

Un sport mai puțin cunoscut în afara Jocurilor Olimpice de Iarnă, schiul alpin de performanță se numără printre sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi.

În cadrul competițiilor, sportivii trebuie să aibă mai multe perechi de schiuri și echipament de specialitate. Cantonamentele, deplasările și cazările ridică prețul unui astfel de sport.

Potrivit US Ski & Snowboard, sportivii din lotul american aveau costuri individuale de 16.000-20.000 pentru cei din B Team. Costurile creșteau pentru cei din D Team, până la 22.000 de dolari.

Padel

Un exemplu de sport care s-a bucurat de mai multă atenție în ultimii ani, padel nu e neapărat dedicat bogaților, deși a fost adoptat rapid de aceștia.

Motivul e că padel a devenit rapid disponibil în cluburi de lux. Astfel, în anumite regiuni, a ajuns să fie asociat cu luxul, deși sportul în sine poate fi încercat și fără o investiție considerabilă, scrie Financial Times.

Alte cluburi au prețuri mai reduse, pentru ca sportul să fie mai accesibil pentru mai mulți oameni.

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