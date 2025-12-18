Antena Căutare
(P) FCSB si-a jucat sansa de calificare in play-offul Europa League, cu Feyenoord! Și a avut victorie!

Europa League a ajuns la etapa a sasea a grupei unice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 10:53 | Actualizat Joi, 18 Decembrie 2025, 10:54
La fel ca în sezonul trecut, in Europa league există o singură grupă, cu 36 de echipe. | Freepik

Dupa cate cinci partide, FCSB se situa pe poziția cu numărul 31, în timp ce Feyenoord ocupa locul 30 din 36, Cele doua echipe au fost la egalitate perfecta, de puncte, câte 3 de fiecare si de golaveraj, negativ, minus 5.

FCSB-ul a fost intr-un moment delicat, dar a obținut victoria!

Situația de moment a celor două combatante a fost departe de a fi egală!

Trupa lui Gigi Becali traversează o perioadă agitata, dand semne de slăbiciune in ultimele meciuri, cu Dinamo, 0-0, in Liga 1 si 0-3 cu UTA, in Cupa Romaniei. De partea cealalta, Feyenoord este într-un moment bun, venind dupa doua victorii in Eredivisie, unde ocupa locul 2. Spre comparatie, FCSB este pe 10 în campionat, cu 25 de puncte, la 3 în spatele ocupantei locului 6, UTA Arad.

Dar nu forma este punctul slab al FCSBului, ci problemele de lot. Mai mulți jucători sunt accidentati (Birligea, Dawa, etc), unii sunt incerti (Tanase), iar altii nu pot juca (D. Olaru – suspendat).

Chiar si in aceste conditii, Gigi Becali a anunțat că va folosi cel mai bun „prim 11” la meciul cu Feyenoord, pentru ca încă mai are speranțe la calificare. „Mă intereseaza banii pentru puncte, dar și pentru calificare. Tot ceea ce zic, când zic e numai mesaj pentru echipă!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Feyenoord este pe val in campionat!

Misiunea FCSB-ului nu a fost deloc usoara! Feyenoord merge bine în campionatul Tarilor de Jos (s-a impus cu 6-1 Zwolle, in ultima etapa), anuntand că va veni la București cu gandul la victorie.

"Joi pare a fi ultima noastră șansă în Europa. Mergem pe această ultima șansă și toată atenția noastră este pe acel meci. Ne dorim cu adevărat să câștigăm împotriva celor de la FCSB” - a spus antrenorul Robin van Persie, la conferința de presă.

Rezultatele precedente ale celor doua combatante in Europa League

FCSB a reusit singurele 3 puncte in Europa League gratie victoriei din prima etapă, 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles, echipa din Tarile de Jos, ca si Feyenoord!

În alte 4 jocuri, trupa lui Elias Charalambous a cedat pe rând cu Young Boys (0-2), Bologna (1-2), Basel (1-3) și 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.

De cealaltă parte, Feyenoord a reusit singura victorie în etapa a treia, 3-1 pe teren propriu cu Panathinaikos. În rest, echipa antrenată de Robin Van Persie a pierdut cu Braga (0-1), Aston Villa (0-2), Stuttgart (0-2) și Celtic (1-3).

Meciuri FCSB vs echipe din Tarile de Jos (olandeze)

Pentru FCSB, meciul cu Feyenoord a fost ultimul duel european din acest an calendaristic. Trupa lui Gigi Becali va mai disputa alte două partide în luna ianuarie 2026:

  • Etapa 7: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB, ora 22:00
  • Etapa 8: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce, ora 22:00

La fel ca în sezonul trecut, in Europa league există o singură grupă, cu 36 de echipe. La finalul meciurilor, primele 8 echipe se vor califica direct în optimi, în timp ce locurile 9-24 vor juca un play-off pentru accederea în faza următoare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
