Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Concurenții înfruntă jungla dominicană și tribul advers în lupta pentru supraviețuire

Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.

14:00

În câteva ore, telespectatorii vor vedea cele două triburi înfruntându-se pentru prima dată. Listele complete ale Faimoșilor și Războinicilor sunt disponibile pe site-ul Antena 1.

12:30

Articolul continuă după reclamă

Faimoșii și Războinicii vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor. Pe a1.ro, fanii formatului au avut ocazia să vadă în exclusivitate cum arată simbolurile celor două triburi și bandanele ediției din 2026. Imagini aici.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat, cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

9:30

9 ianuarie 2026, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici. 24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.