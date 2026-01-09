Antena Căutare
Rezultate Loto, 8 ianuarie 2026. Report de peste 9,13 milioane de euro la Joker, categoria I

Noi trageri Loto au fost organizate joi, 8 ianuarie 2026, de către Loteria Română.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 10:01 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 10:01
Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Report loto 8 ianuarie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de joi

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 14,10 milioane de lei (peste 2,76 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,37 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,56 milioane de lei (peste 9,13 milioane de euro).

La categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 481.700 de lei (peste 94.400 de euro) și la categoria a III-a este în valoare de peste 113.700 de lei (peste 22.300 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 190.900 de lei (peste 37.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 81.200 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 146.700 de lei (peste 28.700 de euro).

Rezultate Loto joi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” de joi au avut loc, iar numerele câștigătoare sunt disponibile pe a1.ro.

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 8 ianuarie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 8 ianuarie 2026: 38, 42, 9, 7, 20 + 8

Rezultate Loto la Noroc Plus, 8 ianuarie 2026: 0 8 2 1 6 4

Rezultate la Loto 5 din 40, 8 ianuarie 2026: 1, 20, 24, 40, 32, 21

Rezultate Loto la Super Noroc, 8 ianuarie 2026: 2 9 7 3 4 5

Rezultate Loto la Noroc, 8 ianuarie 2026: 9 5 1 0 0 3 6

Rezultate la Loto 6 din 49, 8 ianuarie 2026: 6, 44, 35, 17, 30, 26.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate Loto azi, 8 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
