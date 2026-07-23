(P) Hurghada între recif și deșert: de ce merită o vacanță aici

Hurghada este una dintre acele destinații în care vacanța poate avea un ritm foarte simplu: plajă dimineața, snorkeling după prânz și o cină liniștită în resort.

Totuși, stațiunea de la Marea Roșie oferă mai multe variante decât sugerează imaginea clasică a hotelului all-inclusive. Poți alege un complex cu aquapark, un hotel destinat adulților, o proprietate apropiată de centrul orașului sau un resort retras într-un golf potrivit pentru activități marine.

Atracția principală rămâne marea. Apa limpede, recifele, excursiile spre insule și posibilitatea de a încerca scufundările transformă Hurghada într-o alegere potrivită pentru o săptămână de odihnă activă. La acestea se adaugă safariurile în deșert, portul de agrement, piețele locale și excursiile spre Luxor.

Vacanța reușită depinde însă de hotelul ales. Distanța față de plajă, intrarea în apă, poziția față de vânt, regimul de masă și accesul la oraș pot schimba complet experiența.

Marea Roșie oferă mai mult decât o plajă frumoasă

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Hurghada s-a transformat dintr-un sat pescăresc într-una dintre cele mai importante destinații turistice ale Egiptului. Site-ul oficial al Autorității Egiptene pentru Turism prezintă stațiunea drept o zonă potrivită pentru înot, sporturi pe apă, relaxare și explorarea recifelor.

Pentru tine, avantajul este că nu trebuie să fii scafandru experimentat ca să vezi viața marină. Unele zone permit practicarea snorkelingului aproape de mal, în timp ce alte recife sunt accesibile prin excursii cu barca. Conform sursei oficiale de promovare turistică a Egiptului, Marea Roșie adăpostește peste 300 de specii de corali și peste 1.000 de specii de pești, iar activitățile de snorkeling și scufundări sunt disponibile în Hurghada, El Gouna, Soma Bay și alte stațiuni de pe coastă.

Nu presupune însă că fiecare hotel oferă aceeași experiență subacvatică. Unele proprietăți au recif în apropiere, altele au o lagună cu fund nisipos, iar în anumite locuri intrarea se face de pe un ponton, direct în apă adâncă.

O turistă care revenea în regiune povestea că, la hotelul ales anterior, trebuia să meargă destul de mult pe ponton înainte de a ajunge la zona de snorkeling. În plus, în zilele cu vânt, marea devenea prea agitată pentru activitate. Experiența arată de ce trebuie să verifici forma golfului și accesul în apă, nu doar existența unei plaje private (@tokori79, Reddit, [hurghada egypt snorkeling + 5 star hotel recommendations], 2026).

Un pachet bine ales reduce partea obositoare a călătoriei

Hurghada se potrivește foarte bine sejururilor organizate, deoarece zborul, transferul și cazarea pot fi grupate într-o singură rezervare. Când analizezi oferte de sejururi exotice în Hurghada pe paralela45.ro, pornește de la felul în care vrei să îți petreci zilele. Dacă urmărești odihnă, caută un hotel pe plajă, cu un regim de masă potrivit și suficiente servicii în interiorul complexului. Dacă vrei să ieși frecvent, poziția apropiată de centrul Hurghadei sau de o zonă cu restaurante contează mai mult.

Înainte de rezervare, verifică:

numărul efectiv de nopți la hotel;

tipul camerei și regimul de masă;

distanța până la aeroport și durata transferului;

accesul direct la plajă sau existența unui shuttle;

facilitățile incluse și serviciile contra cost;

condițiile de anulare și asigurarea storno;

excursiile care se rezervă separat.

Formula all-inclusive este practică în resorturile izolate, unde nu ai multe restaurante în apropiere. Pentru un hotel aflat aproape de oraș, demipensiunea poate avea sens dacă vrei să ieși seara și să descoperi alte localuri.

Hurghada nu înseamnă o singură zonă turistică

Denumirea „Hurghada” este folosită adesea pentru o regiune mai largă, care include centrul orașului și zone de resort aflate la nord sau la sud. Diferențele dintre ele sunt mari.

Centrul Hurghadei este potrivit când vrei acces la magazine, restaurante, marina și viața urbană.

El Gouna, aflată la nord de Hurghada, are lagune, canale, porturi de agrement și numeroase opțiuni de petrecere a timpului liber. Site-ul oficial de turism al Egiptului o descrie ca pe o stațiune cunoscută pentru marina sa, plaje, restaurante, kitesurfing și navigație.

Sahl Hasheesh este potrivită pentru o vacanță mai retrasă, în resorturi întinse.

Makadi Bay și Soma Bay sunt căutate mai ales pentru golfurile lor, resorturi și accesul la activități nautice.

Poți găsi un hotel potrivit stilului tău de vacanță

Numărul de stele nu spune totul. În Hurghada, două hoteluri din aceeași categorie pot fi construite pentru publicuri diferite.

Pentru o familie cu copii, aquaparkul, piscina pentru cei mici, distanța redusă până la plajă și programul de animație pot conta mai mult decât apropierea de centrul orașului.

Pentru un cuplu care caută liniște, există hoteluri adults-only. Poziția rămâne relevantă: un hotel din El Gouna îți oferă alt tip de sejur decât unul retras în Makadi Bay.

Pentru snorkeling, verifică dacă hotelul are recif propriu, cum se intră în apă și dacă pontonul poate fi închis în zilele cu vânt. Pentru plajă, caută fotografii recente care arată lățimea zonei cu nisip, adâncimea apei și distanța dintre cameră și mare.

Un călător care a ales Soma Bay pentru snorkeling a relatat că reciful accesibil din apropierea resortului a fost foarte bun, dar a observat că întreaga experiență era concentrată în jurul complexului hotelier. După câteva zile, a recomandat schimbarea zonei pentru cine dorește un sejur mai lung și mai variat (@tyrspawn, Reddit, [Egypt: Hurghada + snorkeling focus], 2024).

Excursiile pe mare pot deveni punctul central al vacanței

Insulele Giftun se află la o distanță accesibilă cu barca față de coasta Hurghadei. Vizitele sunt organizate în avans, iar anumite zone funcționează ca plaje amenajate pentru excursii de o zi. Mahmya, de exemplu, combină timpul petrecut pe plajă cu activități, masă și opțiuni pentru familii.

O excursie tipică poate include transferul de la hotel, deplasarea cu barca, una sau două opriri pentru snorkeling, prânzul și câteva ore pe insulă. Programul exact depinde de operator și de condițiile maritime.

Întreabă înainte:

dacă echipamentul este inclus;

câți participanți sunt pe barcă;

dacă există veste pentru copii și persoane care nu înoată bine;

cât durează efectiv opririle în apă;

dacă taxele de acces sunt incluse;

ce se întâmplă dacă vremea nu permite plecarea.

Nu atinge coralii, nu hrăni peștii și nu lua scoici sau fragmente de recif. Pentru protecție solară, un tricou pentru apă este adesea mai practic decât reaplicarea foarte frecventă a cremei.

Hurghada este accesibilă și celor care vor să încerce scufundările

Marea Roșie este cunoscută pentru centrele de scufundări și pentru varietatea locurilor potrivite mai multor niveluri de experiență. Înainte să alegi hotelul, verifică dacă acesta are propriul centru, lucrează cu un operator extern sau permite preluarea zilnică de la recepție.

Un scafandru relata că operatorul folosit în Hurghada asigura transportul de la hotel și înapoi, ceea ce îi permitea să aleagă resortul separat de centrul de scufundări. Alt participant la aceeași discuție confirma că preluarea de la hotel este o practică des întâlnită în zonă (@glew_glew, Reddit, [Hotel recommendations in Egypt with a dive centre], 2024).

Dacă ești începător, cere detalii despre sesiunea introductivă, durata pregătirii, numărul de participanți alocați unui instructor și starea echipamentului. Dacă ai certificare, verifică din timp ce documente trebuie prezentate și dacă ai nevoie de o sesiune de reacomodare.

Deșertul schimbă complet decorul vacanței

La vest de oraș începe zona aridă, unde sunt organizate excursii cu jeepul, quadul sau buggy-ul. Unele programe includ o oprire într-o așezare beduină, cină și observarea cerului după lăsarea întunericului. Autoritatea Egipteană pentru Turism recomandă verificarea disponibilității excursiei cu hotelul, ghidul autorizat sau operatorul local.

Pentru o astfel de zi ai nevoie de pantofi închiși, ochelari de soare și o eșarfă care să îți protejeze fața de praf. Citește atent restricțiile de vârstă, regulile pentru conducerea vehiculelor și condițiile de asigurare. O plimbare cu quadul nu trebuie tratată ca o simplă activitate de resort.

Poți păstra safariul pentru mijlocul sejurului, între două zile de plajă. Astfel, vacanța capătă varietate fără să devină obositoare.

Ai și alternative pentru zilele în care nu vrei să stai în resort

Centrul Hurghadei are cafenele, magazine, piețe, marina, promenadă și un muzeu dedicat mai multor perioade din istoria Egiptului. Seara poți merge la cină în zona portului sau poți face o plimbare pe faleză.

Poți rezerva și o excursie spre Luxor, însă trebuie să ții cont că deplasarea durează câteva ore pe sens și presupune, de regulă, o plecare foarte matinală. O astfel de zi este potrivită când vrei să vezi templele și Valea Regilor fără să rezervi un circuit separat, dar nu o programa imediat după sosire sau înaintea zborului de întoarcere.

Un participant la o discuție despre un traseu prin Egipt considera Hurghada o oprire bună pentru plajă, snorkeling și kitesurfing. Alți călători au descris stațiunea drept o etapă potrivită pentru odihnă după zilele aglomerate petrecute în Cairo, Aswan sau Luxor (@fluffer_nutter, Reddit, [Should we include Hurghada?], 2025).

Când merită să alegi Hurghada

Hurghada ți se potrivește dacă vrei un sejur cu zbor direct, servicii grupate într-un pachet și acces ușor la activități pe mare. Este potrivită pentru familii, cupluri, grupuri de prieteni, persoane interesate de scufundări și turiști care vor câteva zile de odihnă după un circuit prin Egipt.

Vara poate fi foarte caldă, iar iarna vântul poate influența confortul pe plajă și accesul la unele recife. În perioadele mai răcoroase, o piscină încălzită și un golf protejat pot conta mai mult decât dimensiunea resortului. Verifică prognoza înainte de plecare și întreabă hotelul ce piscine sunt încălzite în perioada rezervată.

Hurghada merită o vacanță atunci când alegi zona și hotelul după activitățile pe care le vei face în realitate. Un resort cu aquapark este potrivit pentru o familie activă, un adults-only pentru un sejur liniștit, iar un hotel cu acces bun la recif pentru cine vrea să petreacă mult timp în apă. Cu această alegere făcută atent, zilele pot curge firesc între mare, excursii și odihnă.