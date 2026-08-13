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Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 18:31 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 18:48
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Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 13 august 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Joi, 13 august 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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Află numerele câștigătoare la loto de azi, 13 august 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 13 august 2026: 31, 25, 18, 30, 23, 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 13 august 2026: 3, 4, 9, 8, 7, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 13 august 2026: 37, 1, 28, 29, 33, 24

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 13 august 2026: 4, 7, 6, 7, 8, 3

Rezultate Loto la Noroc, azi, 13 august 2026: 5, 3, 1, 2, 5, 1, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 13 august 2026: 45, 12, 13, 44, 36, 37

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 51,62 milioane de lei

Duminica, 9 august 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 9 august 2026, Loteria Romana a acordat 29.181 de câștiguri în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 186.500 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 53.700 de lei (peste 10.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 45.100 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 78.400 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro).

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