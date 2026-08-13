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Insula Iubirii: Reuniuni. Marius și Bianca, discuție „încrâncenată” cu Oana Monea: „Am fost deranjată de gestul tău”

Oana Monea și-a făcut apariția la Insula Iubirii: Reuniuni în episodul 4 difuzat pe 13 august, când au fost invitați și foștii iubiți Marius Moise și Bianca Giurcă. Fosta ispită a ținut să precizeze că tot ce a făcut în sezonul 7 Insula Iubirii a fost pentru a-i arăta Biancăi toate laturile lui „Făt Frumos”. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 August 2026, 22:34 | Actualizat Joi, 13 August 2026, 22:51
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Bianca a refuzat să accepte că rolul jucat de Oana în raport cu Marius a fost pentru a o ajuta pe ea, în timp ce fosta ispită a ținută să-i spună că mereu a fost de partea ei. Totodată, Marius Moise a ținut să-și exprime o nemulțumire față de declarațiile ispitei.

„Am trăit acele momente exact cum le-am simțit, Marius mi-a fost drag, doar că spre sfârșit lucrurile s-au cam dezechilibrat între noi. Sper că poate să accepte lucrurile așa cum au stat. Eu la final nu-mi mai doream absolut nimic și eu i-am spus că tot ce am făcut a fost pentru că așa mi s-a părut corect față de Bianca. Eu am fost de partea ei și mi s-a părut corect să-l vadă pe Marius în toate ipostazele”, a spus Oana Monea.

„Eu nu consider că ispitele vin cu adevărat să ajute una dintre concurente. Nu cred că poți să accepți mâini pe zone ale corpului tău doar ca să demonstrezi ceva unei persoane pe care nu o cunoști și față de care nu ai nicio obligație, dacă nu-ți dorești. Nu ai făcut-o din empatie și bunătate. Eu sunt recunoscătoare pentru rolul pe care ți l-ai făcut, dar nu e atât de emoțională treaba. Dar nu ai făcut-o pentru mine, ci pentru tine, că acesta a fost rolul tău, pe care ți l-ai făcut foarte bine. Felicitări!”, a fost replica Biancăi.

Marius și Bianca, discuție „încrâncenată” cu Oana Monea: „Am spus eu că m-a agresat cineva?!”

Oana Monea i-a spus Biancăi că mereu a fost de partea ei și că îi pare rău că nu a văzut acest lucru și că a atacat-o în urmă cu un an în online. Bianca a negat existența unui atac

„Nu a fost ușor și ce-mi pare mie rău e că la un moment dat, concurenții uită de ce au venit și că ispitele trebuie să-și facă treaba sincer sau mai puțin sincer. Și legat de ce a spus ea, că nu ai lăsa pe cineva să-ți pună mâinile pe corp, cred că a văzut o țară întreagă că nu am fost mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Dar lucrurile trec, se uită, se vindecă și mergem înainte”, a spus Oana Monea.

„Conexiunea a fost doar în capul meu. Cu siguranță nu a fost și în capul Oanei, că altfel nu m-ar fi luat la rost la sfârșit”, a spus Marius Moise, care consideră că a fost păcălit și ispitit de Oana. „Făt Frumos”.

„Eu am respectat că Oana a fost ispită și și-a făcut treaba. Singura chestie care m-a deranjat a fost când a zis că a fost agresată, ceea ce mi s-a părut un lucru foarte urât. N-am vrut să deranjez. Eu am crezut că gesturile pe care le fac sunt plăcute și pentru mine și pentru ea”, a mai spus Marius, iar Oana a precizat că nu a folosit cuvântul „agresat”.

„Am spus eu că m-a agresat cineva? Am fost deranjată de gestul tău. Am spus că am fost deranjată de ceea ce ai făcut și nu era cazul. Nu au fost cuvintele mele. Stai liniștit, ți-o spun oficial, nu am fost agresată. Nu mi-a făcut plăcere, dar agresată nu am fost”, a conchis Oana Monea.

Radu Vâlcan a descris discuția lor ca fiind una încrâncenată.

Marius și Bianca si oana monea
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