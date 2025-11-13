(P) La pescuit în Delta Dunării - Conectează-te cu natura fabuloasă

Cu peisaje pur și simplu spectaculoase și o biodiversitate impresionantă, Delta Dunării oferă locuri ideale pentru pescuitul sportiv.

Pescuit in delta reprezintă o experiență de neuitat pentru pasionații de pescuit. Drept urmare, dacă vrei să te aventurezi la pescuit în Delta Dunării, pregătește-te pentru o experiență memorabilă!

Dunărea se împarte în trei părți mici înainte de a ajunge la Marea Neagră: la sud se află Sfântu Gheorghe, cu cei 70 de kilometri ai săi, la mijloc Sulina, puțin mai scurtă, în timp ce la nord se află cea mai lungă. Este, de asemenea, granița dintre România și Ucraina. Delta Dunării este în ziua de azi un patrimoniu mondial, datorită florei și faunei sale unice.

Există doar câteva lucruri care îți pot perturba partida de pescuit sportiv în Deltă: lebede, heringi și alte păsări protejate, care caracterizează această frumusețe naturală a Europei. Cei interesați de cazare cu pescuit in delta trebuie să știe că pot găsi specii variate de pești. Cu momeala potrivită poți prinde crapi sălbatici foarte puternici, de 3-6 kilograme, dar, dacă ai răbdare poți găsi câțiva crap uriași într-o anumită parte a fluviului, care intră în categoria 2o+kg. De asemenea, Delta Dunării are un stoc legendar de știuci. Petrecând doar o jumătate de zi cu spinning-ul, poți prinde zeci de știuci, folosind blinker-ul sau wobbler-ul potrivit. Cu toate acestea, există o mulțime de exemplare de șalău și biban, toate oferind o experiență de neuitat pentru vizitatori.

Sezoanele de pescuit

Practic, turiștii trebuie să răspundă la două întrebări principale: ce fel de pește vor să prindă și ce metodă vor folosi? Primăvara este foarte bună pentru știucă, iar începutul verii pentru somn. Toamna poate fi fructuoasă pentru somn, șalău și crap, de aceea este cea mai frecventată perioadă în sistemul nostru de rezervări. Luna august poate fi foarte caldă, din nou o perioadă excelentă pentru iubitorii de somn. Octombrie-noiembrie sunt din nou luni excelente pentru pescuitul știucii.

Pe de altă parte, există și alți factori de luat în considerare. Dacă nu preferi vremea rece, îți recomandăm să rezervi un sejur de pescuit in delta în iulie-august; nu vei avea parte de frig nici măcar în orele de răsărit, ceea ce s-ar putea întâmpla toamna. Nu îți fă griji: ai șanse mari să prinzi atât știuci, cât și șalău în timpul lunilor de vară. Dacă preferi somnul, ar fi bine să arunci o privire la calendarul lunar: nopțile întunecate oferă cele mai mari șanse pentru somnul uriaș. Crapul poate fi prins practic pe tot parcursul anului, noi recomandăm lunile august-septembrie.

În ceea ce privește cele mai bune locuri de pescuit in delta acestea includ lacurile Fortuna, Isac, Trei Iezere și zona Dunării Vechi, bogată în pești răpitori.

Dacă pasiunea ta este pescuitul, Delta Dunării este destinația perfectă pentru o escapadă memorabilă. Alegând Delta Dunării pentru pescuitul sportiv te vei bucura de o experiență autentică.