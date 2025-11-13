Antena Căutare
Home News Social (P) La pescuit în Delta Dunării - Conectează-te cu natura fabuloasă

(P) La pescuit în Delta Dunării - Conectează-te cu natura fabuloasă

Cu peisaje pur și simplu spectaculoase și o biodiversitate impresionantă, Delta Dunării oferă locuri ideale pentru pescuitul sportiv.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 10:24 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:39
Dacă vrei să te aventurezi la pescuit în Delta Dunării, pregătește-te pentru o experiență memorabilă! | pensiuneaobretin.ro

Pescuit in delta reprezintă o experiență de neuitat pentru pasionații de pescuit. Drept urmare, dacă vrei să te aventurezi la pescuit în Delta Dunării, pregătește-te pentru o experiență memorabilă!

Dunărea se împarte în trei părți mici înainte de a ajunge la Marea Neagră: la sud se află Sfântu Gheorghe, cu cei 70 de kilometri ai săi, la mijloc Sulina, puțin mai scurtă, în timp ce la nord se află cea mai lungă. Este, de asemenea, granița dintre România și Ucraina. Delta Dunării este în ziua de azi un patrimoniu mondial, datorită florei și faunei sale unice.

Există doar câteva lucruri care îți pot perturba partida de pescuit sportiv în Deltă: lebede, heringi și alte păsări protejate, care caracterizează această frumusețe naturală a Europei. Cei interesați de cazare cu pescuit in delta trebuie să știe că pot găsi specii variate de pești. Cu momeala potrivită poți prinde crapi sălbatici foarte puternici, de 3-6 kilograme, dar, dacă ai răbdare poți găsi câțiva crap uriași într-o anumită parte a fluviului, care intră în categoria 2o+kg. De asemenea, Delta Dunării are un stoc legendar de știuci. Petrecând doar o jumătate de zi cu spinning-ul, poți prinde zeci de știuci, folosind blinker-ul sau wobbler-ul potrivit. Cu toate acestea, există o mulțime de exemplare de șalău și biban, toate oferind o experiență de neuitat pentru vizitatori.

Sezoanele de pescuit

Articolul continuă după reclamă

Practic, turiștii trebuie să răspundă la două întrebări principale: ce fel de pește vor să prindă și ce metodă vor folosi? Primăvara este foarte bună pentru știucă, iar începutul verii pentru somn. Toamna poate fi fructuoasă pentru somn, șalău și crap, de aceea este cea mai frecventată perioadă în sistemul nostru de rezervări. Luna august poate fi foarte caldă, din nou o perioadă excelentă pentru iubitorii de somn. Octombrie-noiembrie sunt din nou luni excelente pentru pescuitul știucii.

Pe de altă parte, există și alți factori de luat în considerare. Dacă nu preferi vremea rece, îți recomandăm să rezervi un sejur de pescuit in delta în iulie-august; nu vei avea parte de frig nici măcar în orele de răsărit, ceea ce s-ar putea întâmpla toamna. Nu îți fă griji: ai șanse mari să prinzi atât știuci, cât și șalău în timpul lunilor de vară. Dacă preferi somnul, ar fi bine să arunci o privire la calendarul lunar: nopțile întunecate oferă cele mai mari șanse pentru somnul uriaș. Crapul poate fi prins practic pe tot parcursul anului, noi recomandăm lunile august-septembrie.

În ceea ce privește cele mai bune locuri de pescuit in delta acestea includ lacurile Fortuna, Isac, Trei Iezere și zona Dunării Vechi, bogată în pești răpitori.

Dacă pasiunea ta este pescuitul, Delta Dunării este destinația perfectă pentru o escapadă memorabilă. Alegând Delta Dunării pentru pescuitul sportiv te vei bucura de o experiență autentică.

(P) De ce durabilitatea unei case începe cu detaliile mici... Rezultate Loto azi, 13 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Observatornews.ro Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) De ce durabilitatea unei case începe cu detaliile mici
(P) De ce durabilitatea unei case începe cu detaliile mici
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
(P) Unde găsești mașini folosite, dar tratate ca noi
(P) Unde găsești mașini folosite, dar tratate ca noi
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x