(P) Prea multe sfaturi despre păr? Cum am ajuns să complicăm o rutină care ar putea fi mai simplă

În ultimii ani, rutina de îngrijire a părului a devenit tot mai complexă. Pe lângă șampon, balsam și mască, au apărut exfoliante pentru scalp, uleiuri pre-spălare, tratamente leave-in, seruri, spray-uri, creme de coafat, formule pentru luciu, definire sau protecție.

Multe dintre ele sunt utile atunci când răspund unei nevoi reale. După câteva minute petrecute pe TikTok sau Instagram, însă, este ușor să ai impresia că ai nevoie de toate și că rutinei tale îi mai lipsește mereu ceva.

Accesul la informație ne-a ajutat să înțelegem mai bine cum se comportă părul și de ce are nevoie. În același timp, avalanșa de recomandări face tot mai dificilă diferența dintre o alegere potrivită și următorul trend viral.

Când rutina devine un experiment continuu

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Cumperi un șampon după o recomandare văzută online și îl folosești câteva săptămâni. Apoi apare un alt produs, cu un ingredient despre care vorbește toată lumea, iar primul ajunge în dulap sau la coșul de gunoi. Urmează un ulei, o mască nouă, un tratament pentru scalp sau o metodă de spălare care promite rezultate și mai bune.

În timp, rutina se transformă într-un șir de încercări. Schimbi produsele prea repede, combini formule cu același rol și, la un moment dat, nu mai știi ce funcționează cu adevărat. Dar atențoe aici - nu orice produs viral este nepotrivit și nici o rutină mai complexă nu este neapărat o problemă. Problema apare, de fapt, atunci când adăugăm produse doar pentru că par să fi devenit obligatorii.

Mai multe produse nu înseamnă automat rezultate mai bune

În ultimii ani, îngrijirea părului a preluat multe dintre principiile skincare-ului. Se vorbește mai mult despre ingrediente active, exfoliere, hidratare în straturi și formule create pentru nevoi specifice. Este un lucru firesc, care a dus la produse și tratamente tot mai bine adaptate. În același timp, poate apărea impresia că o rutină eficientă trebuie să aibă cât mai multe etape.

În realitate, unele tipuri de păr au nevoie de o rutină simplă, în timp ce altele pot beneficia de mai multe produse sau tratamente. Un păr fin se poate încărca atunci când sunt suprapuse formule prea bogate, pe când un păr decolorat, poros sau expus frecvent la căldură poate avea nevoie de mai multă susținere.

Nu numărul produselor stabilește cât de bună este o rutină, ci felul în care acestea sunt alese și combinate în funcție de nevoile părului.

De ce ajungem să credem că ne mai lipsește ceva

Social media ne arată produse, transformări spectaculoase și rezultate obținute aparent foarte repede. Ce rămâne adesea în afara cadrului este contextul: tipul de păr, istoricul vopsirilor, frecvența folosirii produsului sau întreaga rutină din spatele rezultatului.

Algoritmul amplifică apoi aceeași preocupare. După câteva videoclipuri despre căderea părului, scalp gras sau vârfuri uscate, apar tot mai multe soluții pentru aceeași problemă. În scurt timp, fiecare produs nou poate părea răspunsul la o nevoie pe care nici nu știai că o ai.

De aici vine și nesiguranța: avem acces la mai multe informații decât oricând, dar ne este tot mai greu să alegem ce ni se potrivește cu adevărat.

La ce poți renunța?

În salon, întrebarea nu mai este doar „Ce produs ar trebui să adaug?”, ci tot mai des „La ce pot renunța?”. Mulți oameni nu își doresc neapărat rutine mai lungi, ci unele care au sens și pe care le pot urma cu ușurință.

În astfel de situații, rolul hairstylistului nu este să mai adauge încă un produs pe listă, ci să înțeleagă nevoile părului și să filtreze recomandările. Uneori este nevoie de un produs în plus. Alteori, câteva produse bine alese sunt suficiente. Totul depinde de tipul de păr, de istoricul lui și de obiceiurile de îngrijire.

Acesta este și modul în care echipa Jovsky Studio construiește recomandările pentru fiecare client: pornind de la o evaluare a părului și a scalpului, nu de la tendințele momentului. Scopul nu este o rutină mai lungă sau mai scurtă, ci una care funcționează pe termen lung.

O rutină bună nu trebuie să impresioneze

Cea mai potrivită rutină nu este cea cu cele mai multe etape, ci una care răspunde nevoilor părului și poate fi urmată în mod constant. Pentru cineva care își spală părul des sau folosește frecvent aparate de coafat, protecția termică poate fi esențială, pentru altcineva, poate conta mai mult folosirea regulată a unei măști sau aplicarea corectă a uleiului. Nu există o formulă universală, iar mai multe produse nu înseamnă automat rezultate mai bune. Adevărata schimbare nu începe atunci când mai adaugi un produs în rutină, ci atunci când înțelegi de ce îl folosești.

Într-o perioadă în care „inovațiile-minune” apar aproape zilnic, fiecare videoclip de pe social media promite o soluție, iar fiecare produs pare indispensabil, consecvența rămâne unul dintre cele mai subestimate ingrediente ale unei rutine care funcționează. Nu uita de ea!