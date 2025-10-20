(P) Psihologii explică de ce unii elevi învață mai repede. Iată cele 5 trucuri care chiar funcționează

Antena Căutare
Cei mai buni elevi nu sunt neapărat cei care învață cel mai mult, ci cei care știu cum să învețe.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 13:30
Psihologii spun că o metodă corectă de studiu (precum cărticelele pentru bac de la editura Start în Școală) poate dubla rata de memorare și reduce timpul de învățare.

În acest articol vei descoperi 5 trucuri simple, bazate pe cercetări reale, care îți pot schimba modul în care te pregătești pentru examene. Și asta fără stres și fără nopți pierdute.

1. Folosește flashcarduri pentru repetiție activă

Flashcardurile sunt cea mai eficientă metodă de memorare pe termen lung. Funcționează pe baza principiului repetiției active. În loc să citești pasiv un text, te testezi singur, vezi imediat răspunsul și repeți până când informația rămâne fixată.

Un studiu publicat în Applied Cognitive Psychology arată că elevii care folosesc flashcarduri rețin cu 40% mai mult decât cei care doar citesc din caiet. Explicația e simplă: creierul lucrează mai intens atunci când este pus să-și amintească.

Editura Start în Școală oferă flashcarduri pentru Bacalaureat, Evaluarea Națională și clasele primare. Fiecare cartonaș are informația esențială, formulată clar și ușor de repetat. În fiecare zi, alocă 15 minute și verifică-ți cunoștințele. Vei simți diferența după prima săptămână.

2. Reia informația la intervale regulate

Repetiția spațiată (spacing repetition vs cramming repetition) este o metodă validată de psihologi de peste un secol. În loc să înveți totul o dată și să uiți rapid, reia aceeași informație după 1 zi, apoi după 3 zile, apoi după o săptămână.

Flashcardurile sunt ideale pentru această metodă, pentru că îți permit să sortezi cartonașele în funcție de cât de bine le știi.

3. Combină materiile

Nu sta trei ore doar pe matematică sau doar pe română. Alternează materiile. Când treci de la o disciplină la alta, creierul face legături mai rapide și nu se plictisește.

De exemplu, poți face 25 de minute matematică, pauză, 25 de minute biologie, pauză, apoi 25 de minute istorie. Ritmul îți menține atenția și îți reduce oboseala mentală.

4. Dormi suficient

Un studiu realizat de Harvard Medical School arată că memoria pe termen lung se fixează în timpul somnului. Dacă nu dormi suficient, riști să uiți mare parte din ce ai învățat în ziua precedentă.

Pentru un elev de liceu, 8 ore de somn sunt esențiale. Somnul nu este timp pierdut, ci o parte importantă din procesul de învățare.

5. Explică lecția cuiva

Studiile arată cum elevii care explică altora ce au învățat rețin cu 50% mai bine. Poți să repeți lecția unui prieten, unui părinte sau chiar să te înregistrezi și să asculți apoi.

Explicarea forțează creierul să ordoneze ideile logic și să caute conexiuni. Dacă nu poți explica simplu, înseamnă că nu ai înțeles pe deplin.

Concluzie

Învățarea rapidă și eficientă nu este un mit. Este rezultatul folosirii unor metode validate. Flashcardurile, repetiția spațiată, explicațiile, sesiunile scurte și somnul corect sunt instrumente simple care pot aduce rezultate vizibile.

Dacă vrei să înveți mai repede și să reții pe termen lung, încearcă aceste 7 trucuri psihologice. Începe cu un set de flashcarduri adaptate materiei tale și fă-ți un program zilnic scurt. În câteva săptămâni, vei vedea că informațiile rămân cu tine și în ziua examenului.

