(P) Soft CRM din România ajunge să fie apreciat în Dubai: evoluția Zarina CRM pe piața din UAE

Există povești de business care nu încep cu ambiții uriașe, planuri mărețe sau investiții spectaculoase.

Unele încep cu o nevoie în business. O nevoie reală, simplă, dar urgentă: aceea de a pune ordine în haosul dintr-o afacere modernă. De a automatiza sarcini care consumă ore întregi. De a reda oamenilor timp. Așa a apărut Zarina CRM, un soft CRM premium gândit, proiectat și dezvoltat în România de Ciobanu Dan-Ionuț, fondator și CEO.

Într-o eră în care antreprenorii, managerii și echipele sunt presați de volum, concurență și lipsă de timp, aplicația CRM a venit ca un răspuns natural la o problemă pe care aproape orice companie o are: „Cum putem lucra mai inteligent, nu mai mult?”

A fost mai întâi un proiect intern, o soluție construită pentru eficientizarea fluxului de lucru și eliminarea taskurilor repetitive. Apoi, odată ce rezultatele au devenit vizibile și impactul real, s-a transformat într-un produs complet. Un produs care astăzi ajunge să fie folosit nu doar în România, ci și în una dintre cele mai dinamice piețe ale lumii: Emiratele Arabe Unite.

Astăzi, Zarina CRM este disponibilă în Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-Khaimah și Fujairah. O soluție românească într-o țară care respiră inovație.

Dar povestea de aici abia începe.

Zarina CRM - O soluție născută dintr-o nevoie reală

Înainte de extinderea internațională, înainte de consolidarea brandului, înainte de toate, exista o problemă de rezolvat: timpul pierdut.

Zarina CRM a apărut ca un răspuns la întrebările tot mai apăsătoare ale firmelor:

Cum reducem timpul petrecut pe taskuri administrative?

Cum eliminăm greșelile umane din procese repetitive?

Cum redăm echipei timp pentru activități cu impact real?

Cum păstrăm toate informațiile despre clienți într-un singur loc?

Această nevoie a fost punctul zero. O dorință de a crea o soluție simplă, intuitivă și eficientă. Iar soluția a prins contur rapid.

Această soluție CRM nu este doar un simplu soft. Este un mod de lucru. Un sistem care restructurează modul în care companiile își gestionează clienții, sarcinile, ofertele, încasările și comunicarea internă.

Cu timpul, tot mai multe firme au început să înțeleagă valoarea reală a automatizării. Iar în România, lumea de business devine din ce în ce mai deschisă la tehnologie.

De ce UAE? Motivația din spatele unei decizii curajoase

După lansarea oficială în România și validarea soluției în multiple industrii, a venit momentul firesc al extinderii. O întrebare foarte importantă se ridica însă: „Care este prima piață internațională pe care o abordăm?”

Răspunsul a venit natural: Emiratele Arabe Unite.

Nu pentru că era simplu. Nu pentru că era o piață aflată aproape. Ci pentru că era locul potrivit.

UAE este un ecosistem de business în expansiune continuă. Un loc în care oamenii din mediul de afaceri:

au educație antreprenorială puternică,

sunt orientați spre rezultate,

adoptă rapid tehnologii noi,

înțeleg valoarea eficienței,

privesc inovația ca pe o necesitate, nu un moft.

Aici, digitalizarea nu este un „trend”, ci o direcție strategică la nivel național.

Zarina CRM Dubai a apărut ca răspuns la această oportunitate. O soluție românească adaptată pentru o piață cu standarde ridicate, care apreciază tehnologia simplă, clară și rapidă.

În doar câteva luni, platforma a început să fie implementată în cele 7 emirate și să fie privită ca o alternativă viabilă la soluțiile internaționale mai scumpe sau prea complicate.

Patru variante de soft CRM, adaptate fiecărei piețe

Atât în România, cât și în UAE, Zarina CRM vine cu 4 versiuni distincte ale platformei, fiecare construită pentru nevoile specifice ale diferitelor industrii precum vânzări, prestări servicii, medical și imobiliare.

Aceste variante sunt complet personalizabile și se pot adapta la procesele oricărei companii. Indiferent de domeniu.

Ce le diferențiază?

Flexibilitate absolută asupra câmpurilor și modulelor.

Adaptare pentru specificul fiecărei industrii.

Implementare rapidă, estimată între 7 și 9 zile lucrătoare .

. Posibilitatea de a integra automatizări suplimentare.

Capacitatea de a răspunde nevoilor companiilor care vor control total asupra datelor.

Această personalizare „fără limite” este principalul motiv pentru care tot mai multe companii aleg această platformă CRM atât în România cât și în UAE, în detrimentul soluțiilor globale. Oamenii caută simplitate și adaptabilitate. Iar aici, această soluție excelează..

România – o piață în transformare, tot mai deschisă la tehnologie

Această platformă CRM nu este doar o soluție adoptată în UAE. Rădăcinile ei sunt puternic ancorate în România, unde tot mai mulți antreprenori încep să privească automatizarea ca pe un „must-have”, nu ca pe un moft. În ultimii ani, mentalitatea în mediul de afaceri s-a schimbat vizibil în bine. România devine un ecosistem în care tehnologia este adoptată rapid, iar eficiența începe să fie o valoare apreciată.

Oamenii sunt tot mai orientați spre rezultate, spre automatizare și spre instrumente care le oferă timp.

Și aici apare un adevăr esențial:

Cine nu înțelege nevoia de digitalizare și automatizare acum, în 2–3 ani va pierde teren.

Piața se mișcă rapid. Concurența este acerbă. Clienții sunt tot mai informați. Iar companiile care nu fac pasul spre eficientizare vor rămâne în urmă.

Aplicația companiei Dianys Holding vine ca un suport puternic pentru această tranziție.

Pentru România, un soft CRM local, bine adaptat, în limba română, cu suport rapid și personalizare totală, este exact ce au nevoie firmele în acest moment.

Dubai – piața în care recunoașterea vine rapid atunci când soluția este bună

Pe piața din UAE, softul CRM se bucură de atenție și apreciere deoarece răspunde simplu și precis unei nevoi clare: eficiență.

Într-o lume în care companiile adoptă tehnologia înainte ca nevoia să devină critică, un produs flexibil și ușor de adaptat este un avantaj major.

Zarina CRM s-a diferențiat în Dubai prin:

viteză mare de implementare;

adaptarea rapidă la fiecare industrie;

simplitate în utilizare;

preț corect și transparență totală;

lipsa abonamentelor lunare;

instalare pe serverul clientului pentru control total;

suport tehnic prompt;

posibilitatea de a extinde platforma fără limitări.

Pentru companiile din Emiratele Arabe Unite, un CRM Software in Dubai care nu este împovărat de costuri recurente sau de module inutile este un avantaj clar.

Iar faptul că soluția este românească adaugă un element surprinzător, adesea apreciat: inovație dintr-o țară emergentă, dar cu potențial tehnologic mare.

O poveste despre curaj, adaptare și evoluție

Succesul companiei și a întregii echipe nu a venit peste noapte. Este rezultatul unei filozofii simple:

„Soluțiile bune pornesc din nevoi reale.”

Nu s-a dorit niciodată un produs complicat. Nu a fost creat pentru a impresiona, ci pentru a ajuta.

În România a devenit rapid un partener pentru sute de companii. În UAE, a devenit o surpriză plăcută pentru antreprenorii care caută eficiență și simplitate.

Aceasta este povestea unei soluții românești care a ajuns să fie apreciată dincolo de granițe. O soluție care demonstrează că atunci când pui accent pe:

utilitate,

viteză,

simplitate,

adaptabilitate,

înțelegerea clientului,

…rezultatele nu întârzie.

Viitorul este acum: automatizarea nu mai poate fi amânată

Atât în România, cât și în Emiratele Arabe Unite, mesajul este același: viitorul aparține companiilor care înțeleg eficiența.

Într-o lume din ce în ce mai competitivă, automatizarea nu este doar un avantaj. Este o necesitate.

Această soluție CRM reprezintă un pas natural spre această direcție. Un pas simplu, accesibil și extrem de eficient

Indiferent de industrie, de mărimea companiei sau de complexitatea proceselor, digitalizarea aduce beneficii reale și măsurabile.

Așadar Zarina CRM nu vă oferă doar o platformă CRM premium ci un instrument prin care oamenii recâștigă timp, claritate și control în propriile afaceri indiferent de domeniul în care activați.

Zarina CRM este o soluție românească ce reușește să se impună atât în România, cât și în una dintre cele mai exigente piețe internaționale: Emiratele Arabe Unite. O confirmare clară că tehnologia locală poate concura cu orice jucător global

Un soft creat din nevoie. Dezvoltat cu pasiune. Adoptat cu încredere.

Și, mai ales, o poveste care abia a început.