(P) VisuPro – lentilele care țin pasul cu ochii tăi, chiar și atunci când prezbiopia apare mai devreme

Viața cotidiană a devenit tot mai intensă în ultimii ani.

Alternăm rapid vederea între ecranul laptopului, telefon, documente tipărite și privirea la distanță, de zeci sau sute de ori pe zi. Acest ritm alert pune o presiune constantă asupra vederii de aproape și accelerează apariția unor simptome care, până nu demult, erau asociate exclusiv cu vârsta de peste 45–50 de ani. Astăzi însă, tot mai multe persoane sub 40 de ani încep să experimenteze primele semne ale prezbiopiei.

În acest context, identificăm o nouă categorie de purtători de ochelari: tine rii prezbiți. Pentru ei, soluțiile clasice nu sunt potrivite, dar nici amânarea corecției vizuale nu este o soluție, întrucât duce la disconfort constant și la scăderea performanței profesionale.

Răspunsul vine din zona inovației optice: VisuPro, noua generație de lentile dezvoltate de HOYA Vision Care, special concepute pentru prezbiopia incipientă.

Când vederea de aproape începe să dea semne de oboseală

Prezbiopia nu apare brusc. Primele indicii sunt subtile, dar persistente: nevoia de a îndepărta textul pentru a-l focaliza, senzația de ochi obosiți după lucrul la calculator, dureri de cap sau dificultăți de concentrare la citit. De cele mai multe ori, vederea la distanță rămâne bună, ceea ce face ca problema să fie ignorată sau amânată.

Lăsată necorectată, prezbiopia incipientă poate accentua stresul ocular și poate influența negativ productivitatea, confortul vizual și chiar starea generală de bine. De aceea, intervenția timpurie este esențială.

VisuPro – o soluție adaptată stilului de viață modern

VisuPro este o gamă de lentile cu focalizare avansată, create pentru a susține vederea de aproape fără a afecta claritatea la distanță. Designul lor este gândit pentru persoanele active, care petrec mult timp în fața ecranelor și au nevoie de tranziții vizuale naturale între diferite distanțe.

Noua gamă include două variante complementare. VisuPro All Day este recomandată celor care poartă ochelari pe tot parcursul zilei și își doresc un confort constant, indiferent de activitate. VisuPro Flex este destinată persoanelor care nu poartă ochelari permanent – emetropi, purtători de lentile de contact sau pacienți cu chirurgie refractivă – oferind suport exact atunci când vederea de aproape devine solicitantă.

Tehnologie avansată, beneficii reale

Lentilele VisuPro integrează o serie de tehnologii dezvoltate pentru a reduce oboseala oculară și pentru a susține focalizarea naturală. Optimizarea Focus Max oferă un plus de suport vizual pentru sarcinile de aproape, în timp ce designul individualizat ia în calcul prescripția, parametrii personali și tipul ramei alese.

Tehnologia de armonizare binoculară tratează vederea ca un sistem unitar, echilibrând coordonarea dintre cei doi ochi. În plus, modelul binocular avansat combină mai multe metode de evaluare pentru a oferi o experiență vizuală echilibrată și stabilă.

VisuPro - un nou standard de confort

VisuPro nu este doar o soluție pentru primele simptome ale prezbiopiei, ci o investiție în confortul zilnic și în performanța activităților de zi cu zi. Tranzițiile între aproape, intermediar și distanță devin fluide, iar ochii sunt susținuți exact acolo unde au cea mai mare nevoie.

Cu peste 60 de ani de experiență în inovația optică, HOYA Vision Care continuă să dezvolte tehnologii care răspund nevoilor reale ale purtătorilor moderni de ochelari. Prezentă și în România, compania colaborează cu o rețea extinsă de specialiști pentru a aduce aceste soluții avansate mai aproape de pacienți.

Articol advertorial oferit de HOYA Lens România.