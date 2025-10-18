Pacient transferat cu avionul SMURD în Austria! Care este starea victimelor, după explozia din blocul din Rahova

Află cele mai noi informații despre starea victimelor exploziei din blocul din Rahova (București).

Vineri, pe 17 octombrie 2025, la orele dimineții, o explozie puternică s-a petrcut la un bloc din Rahova (București). Etajul cinci și șase au fost complet devastate și s-au înregistrat 3 decese deocamdată. Află informații complete despre starea victimelor în rândurile de mai jos.

Care este starea victimelor, după explozia din blocul din Rahova. Informații complete

În dimineața zilei de 17 ocotmbrie 2025, un zgomot puternic s-a auzit în aproape tot Bucureștiul. A fost vorba despre o explozie la un bloc din Rahova (București). Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar clădirea a fost, de asemenea, afectată, la fel ca și blocul situat în imediata apropiere. Imediat după explozie, oamenii au ieșit în stradă și imaginile surprinse au fost dramatice: geamuri spulberate, mașini avariate, două etaje aproape prăbușite complet. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât una dintre victime a fost izbită violent și zdrobită de blocul opus, urme de sânge prelingându-se pe clădire.

Salvatorii s-au deplasat imediat la fața locului cu mai multe autospeciale, cu o unitate de terapie intensivă mobile și chiar cu dronă. Descoperă mai jos toate informațiile oficiale despre starea victimelor exploziei din Rahova.

Din cele 15 victime rănite, una a prezentat arsuri grave și multiple traumatisme, autoritățile române luând decizia unui transfer. Sâmbătă, pacientul este transportat către o clinică din Austria cu ajutorul unui avion SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI.

”O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse şi multiple traumatisme, care se afla în stare critică şi este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate”, informează IGSU.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

La Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – Floreasca se află: un bărbat de 68 de ani – operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate; o femeie de 58 de ani – fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare; necesitând intervenţie chirurgicală; un bărbat de 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

La Spitalul Bagdasar-Arseni a fost internată o pacientă de 78 de anicu arsuri pe o suprafaţă corporală de sub 15%; starea sa fiind stabilă şi echilibrată, informează news.ro.

La acelaşi spital a fost adus şi un bărbat de 58 de ani, care a fost evaluat în Unitatea de Primiri Urgenţe şi care a refuzat internarea pentru monitorizare.

Alte 4 persoane rănite în explozie, au fost evaluate medical, fără a necesita internare.

În total, trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat.