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Patru țări europene într-o singură vacanță. Traseele cu trenul care îți permit să vizitezi mai multe orașe, fără să iei avionul

Cine spune că trebuie să alegi o singură țară pentru următoarea vacanță? Un circuit european bine organizat îți poate oferi ocazia să descoperi patru țări într-o singură călătorie, fiecare cu peisaje, tradiții și atracții diferite.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:14 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:21
Patru țări europene într-o singură vacanță. Traseele cu trenul care îți permit să vizitezi mai multe orașe, fără să iei avionul | hepta.ro
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Elveția, Franța, Italia și Germania pot fi incluse în același itinerar, oferind o combinație de orașe elegante, peisaje alpine, gastronomie și experiențe culturale.

Prima oprire: Elveția, țara peisajelor spectaculoase

Călătoria poate începe în Elveția, una dintre cele mai apreciate destinații europene pentru peisajele sale montane. Zürich impresionează prin atmosfera cosmopolită, Lucerna atrage turiștii cu centrul său istoric și lacul spectaculos, iar regiunea Interlaken este ideală pentru cei care vor să admire Alpii elvețieni.

Excursiile la munte și plimbările cu trenurile panoramice pot transforma această parte a circuitului într-o experiență memorabilă.

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Franța, următoarea destinație

Din Elveția, traseul poate continua spre Franța. În funcție de ruta aleasă, turiștii pot ajunge în regiunea Alsacia, cunoscută pentru satele sale pitorești, casele tradiționale și podgoriile întinse. Strasbourg este una dintre cele mai interesante opriri, datorită centrului său istoric și arhitecturii impresionante.

Italia, pentru gusturi și peisaje mediteraneene

Următoarea țară de pe traseu este Italia. Lacul Como, orașele istorice și gastronomia locală sunt doar câteva dintre motivele pentru care această destinație merită inclusă în circuit. În funcție de timpul disponibil, turiștii pot explora Milano sau pot alege localități mai mici, unde atmosfera italiană poate fi descoperită în ritm relaxat.

Germania, ultima oprire a circuitului

Călătoria se poate încheia în Germania, unde orașe precum München oferă o combinație de istorie, cultură și gastronomie. Pentru cei care preferă peisajele, Bavaria este o alegere inspirată, cu sate tradiționale, castele și priveliști montane.

Din Elveția, aventura continuă spre Germania

Elveția este un punct de plecare ideal pentru o călătorie europeană. Orașe precum Zürich și Lucerna, lacurile alpine și priveliștile spectaculoase asupra munților sunt doar câteva dintre atracțiile care merită descoperite. De aici, circuitul poate continua spre Germania, unde turiștii pot explora orașe precum München și se pot bucura de atmosfera regiunii Bavaria.

Din Germania până în Danemarca, în aproximativ cinci ore

Următoarea oprire este Copenhaga, capitala Danemarcei. Drumul cu trenul din Germania poate dura aproximativ cinci ore, în funcție de orașul de plecare și de conexiuni. Copenhaga îi întâmpină pe vizitatori cu străzi pitorești, clădiri colorate, canale și o atmosferă relaxată.

Suedia este la doar 35 de minute cu trenul

Din Copenhaga, turiștii pot ajunge în Malmö, Suedia, în aproximativ 35 de minute, traversând celebrul pod Øresund. Este o ocazie excelentă de a vizita două țări în aceeași zi și de a descoperi diferențele dintre cultura daneză și cea suedeză.

Ultima oprire: Oslo, capitala Norvegiei

Călătoria continuă spre Norvegia, iar trenul până la Oslo poate dura aproximativ șase ore, în funcție de conexiune și traseu. Capitala norvegiană oferă muzee, arhitectură modernă, zone verzi și acces la peisajele spectaculoase ale fiordurilor.

Cum organizezi o astfel de vacanță?

Un circuit prin patru țări necesită planificare atentă. Transportul, cazările, distanțele dintre orașe și timpul alocat fiecărei destinații trebuie stabilite dinainte. Un itinerar personalizat, recomandările de hoteluri, excursiile montane și ghidul de transport te pot ajuta să valorifici fiecare zi.

Astfel, o singură vacanță se poate transforma într-o aventură europeană în patru țări, cu experiențe complet diferite și amintiri de neuitat.

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