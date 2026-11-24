Chefi la cuțite | Sezonul 18. Constantin Docan o poveste de viață complicată. A ajuns să doarmă pe o bancă în Cișmigiu

Episodul 6 din data de 24 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Constantin Docan, deși nu este bucătar de meserie și gătește mai ales acasă, concurentul a pregătit un preparat prin care a sperat să-i impresioneze pe chefi. În spatele farfuriei sale s-a aflat însă o poveste de viață complicată, marcată de singurătate, alegeri greșite și încercări de a-și găsi echilibrul.

Marti, 24.11.2026, 21:30