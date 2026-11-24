Chefi la cuțite | Sezonul 18. Andrei Cristea conduce un business de succes în domeniul bijuteriilor: Mi-a plăcut mereu să fac bișniță!

Episodul 6 din data de 24 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Andrei Cristea, un tânăr de numai 23 de ani, a venit la pentru a le demonstra juraților că un antreprenor poate avea talent și în bucătărie. A fost însoțit de Jessica, partenera sa, în vârstă de 22 de ani, alături de care formează un cuplu și o echipă în afaceri.

Marti, 24.11.2026, 21:40