Află când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei în 2026 și ce semnificație are tradiția pentru norocul și belșugul familiei.

Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei în 2026. Ce spune tradiția despre norocul și prosperitatea familiei | Shutterstock

Sfântul Andrei este una dintre sărbătorile importante ale calendarului ortodox, dar și un moment în care românii respectă numeroase tradiții și obiceiuri populare. Unul dintre cele mai cunoscute este cel al grâului pus la încolțit. Se spune că acesta poate dezvălui cât noroc, sănătate și belșug va avea fiecare membru al familiei în anul care urmează.

Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei în 2026

În 2026, Sfântul Apostol Andrei este prăznuit luni, 30 noiembrie. Potrivit tradiției, grâul se pune la încolțit în noaptea de 29 spre 30 noiembrie sau chiar în dimineața zilei de sărbătoare. Obiceiul este păstrat în numeroase zone ale țării și se transmite din generație în generație.

Cum se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei

Articolul continuă după reclamă

Tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să aibă propriul vas cu grâu. Astfel, se poate urmări separat cum se dezvoltă firele fiecăruia până la începutul anului următor.

Pentru acest obicei se poate folosi o farfurie, un bol sau un ghiveci. Pe fundul recipientului se pune un strat de pământ umed, peste care se așază boabele de grâu. O altă variantă este folosirea unui strat de vată umezită cu apă.

Citește și: Sfântul Andrei. Când se pune grâu la încolțit și cum afli ce soartă vei avea

Vasele se păstrează într-un loc călduros și luminos. Este important ca suportul să rămână umed, însă fără ca boabele să stea în exces de apă. Pe măsură ce grâul crește, acesta trebuie îngrijit până la finalul lunii decembrie, potrivit Institutul Național al Patrimoniului.

Ce semnificație are grâul încolțit pentru norocul familiei

În credința populară românească, grâul este un simbol al vieții, al fertilității și al belșugului. Firele verzi care apar în pragul iernii sunt asociate cu renașterea și speranța unui nou început.

Conform tradiției, grâul care crește înalt, des și sănătos prevestește un an bun, cu noroc, prosperitate și împliniri pentru persoana care l-a pus la încolțit. În schimb, firele rare, firave sau uscate sunt interpretate ca un semn al unui an mai dificil.

În unele zone, oamenii urmăresc care dintre vase are grâul cel mai înalt și mai frumos. Se spune că persoana respectivă va avea mai mult noroc în anul care vine.

Când se verifică grâul pus la încolțit

Grâul este îngrijit pe tot parcursul lunii decembrie, iar momentul în care tradiția spune că trebuie analizat este Anul Nou, de Sfântul Vasile, pe 1 ianuarie.

Atunci, membrii familiei observă cât de mult au crescut firele și cât de bogate sunt. În unele zone, aspectul grâului era folosit și pentru a face presupuneri despre vremea și rodnicia anului următor.

Dincolo de aceste credințe, obiceiul rămâne o tradiție populară. Pentru multe familii, ritualul reprezintă un prilej de a păstra vii obiceiurile moștenite și de a întâmpina noul an cu speranță.