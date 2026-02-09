Pensionarii care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și bani lunar pentru facturi. Care sunt condițiile pentru sprijin

Cine sunt pensionarii care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și bani lunar pentru facturi. Cine poate primi sprijinul din partea statului

Descoperă care sunt pensionarii care ar putea beneficia de acest ajutor de la stat | sursa foto: Profimedia/shutterstock

Statul vine și cu vești bune pentru unii dintre pensionari. Mai exact, unii dintre aceștia au ocazia să primească mai mulți bani de Paște și de Crăciun, dar și o sumă lunară de bani pentru plata facturilor. Descoperă cine sunt beneficiarii și care sunt condițiile pentru a putea primi ajutorul de la stat.

Cine sunt pensionarii care vor primi 600 de lei de Paște și Crăciun, dar și bani lunar pentru facturi. Care sunt condițiile

Pe fondul situației economice actuale, numeroși români au avut de suferit din cauza creșterii TVA și a inflației de anul trecut. De aceea, Ministerul Muncii a anunțat că s-au propus niște măsuri menite să ajute o anumită categorie de pensionari. Practic, dacă se adoptă, atunci vârstnicii cu venituri mici ar putea să beneficieze de un sprijin din partea statului.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut.

Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a fost anunțul făcut de Petre Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, pe pagina sa oficială de Facebook.

Astfel, statul propune un pachet de solidaritate, menit să constituie un sprijin pentru aproximativ 2,8 milioane de pensopnari. Astfel, potrivit ministrului Muncii, pentru un milion de pensionari cu o pensie cuprinsă între 2001 și 3000 de lei, se propune acordarea sumei de 600 de lei, în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026 (adică de Paște și Crăciun). Un număr de 620.000 de pensionari cu pensia între 1.501 și 2000 de lei ar putea primi un ajutor în valoare de 800 de lei (tot în două tranșe) și aproximativ 1,24 de milioane de pensionari, cei cu pensia mai mică de 1.500 de lei, ar putea primi un ajutor în valoare de 1.000 de lei (în două tranșe).

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat recent un pachet de solidaritate destinate consumatorilor vulnerabili. Astfel, potrivit acestuia, cei cu venituri sub 2.500 de lei ar putea primi 100 de lei pe lună pentru plata gazelor în sezonul rece. În plus, din factură ar urma să se mențină sprijinul de 50 de lei scăzut direct din factură.

„Din punct de vedere al consumatorilor vulnerabili, pe segmentul de energie și gaze naturale, propunerea venită din partea Partidului Social Democrat este una foarte clară, și anume pentru bugetul anului 2026, pentru acei consumatori care au venit sub 2.500 de lei, în cazul gazelor naturale să beneficieze de o bonificație de 100 de lei lunar în sezonul rece, care începe la 1 octombrie și se termină la 31 martie. În acest caz vorbim despre iarna anului 2026 spre 2027. În cazul energiei electrice, propunem să se continue schema de sprijin pentru consumatorii care, de asemenea, au până în 2.500 de lei venituri nete, de 50 lei minus la factură în perioada cuprinsă între 31 martie 2026 și 31 martie 2027', a spus Ivan, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.