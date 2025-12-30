Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, prins cu minciuna în CV! A declarat că a fost lector al Universității București. Ce a declarat

Descoperă ce reacție a avut primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce a ieșit la iveală faptul că a declarat în CV, în mod fals, faptul că a fost lector al Universității București.

Marți, pe 30 decembrie 2025, a ieșit la iveală faptul că Ciprian Ciucu, care a devenit recent primarul Bucureștiului, nu a fost tocmai sincer atunci când și-a întocmit CV-ul. Mai exact, se pare că edilul ar fi scris în mor eronat faptul că ar fi deținut funcția de lector al Universității București.

Totul a început marți, pe 30 decembrie 2025, atunci când publicația edupedu.ro a făcut publică informația potrivit căreia Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, ar fi trecut în mod eronat în CV-ul său faptul că a fost lector al Universității București. Se pare că el nu a ocupat niciodată acest post în mod legal și, din detaliile prezentate de publicația menționată, Ciprian Ciucu a predate doar în calitate de profesor invitat/asociat, pe o fracție dintr-un post vacant, fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege pentru a ocupa funcția de lector. Pentru cei care nu știu, funcția de lector se obține doar în urma unui concurs.

„Unul dintre lucrurile pe care le detest este impostura.

Se pare că am fost un impostor fără să-mi dau seama, și cel puțin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost…

Asta pentru că am trecut în CV poziția de „lector” pentru faptul că am predat 6 ani la Universitatea din București, fiind de fapt pe o poziție de profesor invitat, „pe o fracție dintr-un post vacant de lector”.

Îmi aduc aminte ca am întrebat conducerea universității, „dar eu ce pun în CV, pentru că profesor asociat suna prea pompos?”.

O astfel de denumire era în mintea mea o titulatură rezervată somităților. Mi-au raspuns ca sunt „încadrat” pe postul de lector și să trec lector.

Țineam un curs scris de mine, le dădeam studenților teme gândite de mine, realizam evaluări – în cadrul examenelor – gândite de minem

În mintea mea chiar era corect ce am pus în CV. Nu aveam habar, de fapt, acum aflu, din interpretarea ziaristului, că nu aș fi avut dreptul să folosesc titulatura de „lector”.

Așa o fi! Corectez. (...) Ținusem cursuri mult mai complexe multor funcționari publici de conducere din guvernele României și Republicii Moldova, în cadul unor proiecte de reforma administrației. În fine…”, a transmis primarul pentru edupedu.ro, unde poți găsi reacția integrală a acestuia.