Președinta Maia Sandu, desemnată Liderul Mondial al Anului de publicația The Telegraph. Ce scrie presa străină

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost numită de publicația Telegraph Liderul Mondial al Anului 2025.

Publicat: Vineri, 02 Ianuarie 2026, 10:44 | Actualizat Vineri, 02 Ianuarie 2026, 11:40
În noul articol The Telegraph publicația face referire și la atacul informațional al Rusiei din perioada alegerilor prezidențiale. | Hepta

Jurnaliștii britanici i-au oferit Maiei Sandu titlul de „liderul pe care Putin nu a reușit să-l frângă”.

„Maia Sandu este desemnată de The Telegraph Liderul Mondial al Anului, după ce a sfidat Kremlinul și a transformat Republica Moldova într-o linie de front a democrației europene. (…) Poate că este cel mai sărac șef de stat din lume. Însă, într-un an în care decența a fost supusă unor încercări constante, Maia Sandu s-a dovedit a fi cel mai puternic apărător al acesteia”, apare în celebra publicație britanică The Telegraph.

Maia Sandu, Liderul Mondial al Anului

În prezent, Maia Sandu câștigă mai puțin în funcția de președintă a Republicii Moldova decât câștiga pe vremea când era consilier al Directorului Executiv la Banda Mondială la Washington, în perioada 2010 – 2012.

Salariul ei de președinta al Republicii Moldova este mai puțin de 1000 lire pe lună, adică aproximativ 5.800 RON. În interviurile recente, Maia Sandu a menționat de mai multe ori că acum nu mai are economiile pe care obișnuia să le dețină în perioada în care lucra la Banca Mondială.

În noul articol The Telegraph publicația face referire și la atacul informațional al Rusiei din perioada alegerilor prezidențiale și a celor parlamentare din Republica Moldova, atac ce a periclitat buna desfășurare a alegerilor.

Federația Rusă a lansat atunci acțiuni de dezinformare, folosind rețeaua Ilan Șor pentru a detona scheme de corupere electorală. Ilan Șor este un cunoscut oligarh rus care a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spălare de bani la scară largă.

Prin intermediul acțiunilor structurilor de drept din Republica Moldova în timpul alegerilor, s-a ajuns la destructurarea grupării Șor și retragerea acesteia din politică.

În Republica Moldova, la alegerile parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pare că se apropie de victorie, obținând majoritate în Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate este cel care o susține pe Președinta Maia Sandu. PAS a obținut peste 50% din voturile cetățenilor din Republica Moldova.

Prin urmare, Partidul Acțiune și Solidaritate a primit un nou mandat și șansa de a duce Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, fără să fie necesar să se alieze cu alte partide.

La alegerile parlamentare din Republica Moldova s-au înscris 15 partide, 4 candidați și 4 blocuri electorale.

Potrivit Agerpres, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei ('Blocul patriotic'), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon, a obținut mai multe voturi în Găgăuzia și Transnistria, dar a pierdut la alegerile parlamentare organizate în Republica Moldova.

