Cum arată apartamentul Maiei Sandu din Chișinău. Detaliul observat de internauți într-una dintre camere

Cum arată apartamentul în care locuiește Maia Sandu la Chișinău. Imagini rare au fost făcute publice în urmă cu un an, în timpul unui recensământ local.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 07:30 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 17:59
Președinta a luat parte la recensământul populației și locuințelor din Republica Moldova în 2024 | Getty Images

Spre surprinderea multora, președinta Republicii Moldova nu trăiește în lux. Mai jos poți afla câte camere are locuința sa, în afară de bucătărie.

Cum arată apartamentul Maiei Sandu din Chișinău

Președinta Republicii Moldova, care a obținut un succes răsunător la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, câștigate detașat de PAS – partidul pro-european pe care îl susține –, duce o viață modestă, departe de luxul cu care sunt obișnuiți mulți alți lideri ai lumii.

Anul trecut, Maia Sandu a luat parte la recensământul populației și locuințelor din Republica Moldova și, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, a dezvăluit câte camere are apartamentul ei, în afară de bucătărie.

În imagini apar și câteva detalii interesante: pe rafturile bibliotecii, alături de cărți, se află tablouri alb-negru cu părinții săi, un semn clar al atașamentului față de familie.

Locuința are două camere și o bucătărie

La momentul respectiv, Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii Republicii Moldova să primească recenzorii și a subliniat importanța recensământului. Pentru a da un exemplu celor sceptici sau reticenți, s-a filmat în propriul apartament, precizând că are doar două camere locuibile.

„Am participat la Recensământul populației și locuințelor 2024. Vă îndemn pe fiecare să participați la recensământ, să fiți amabili cu recenzorul și să răspundeți corect la întrebări. Rezultatele colectate de Biroul Național de Statistică vor ajuta statul să distribuie resursele corect și în funcție de necesități.

Recensământul se desfășoară o dată la 10 ani și ne ajută să aflăm câteva informații utile: cât de mare este populația țării, câți oameni trăiesc în diferite localități, câte case sunt conectate la gaz, apă și canalizare, ce ocupație și nivel de studii au cetățenii și altele”, spunea lidera pro-europeană, în iunie 2024.

Maia Sandu, ținta unor fake news legate de o altă casă

Cu câteva luni înainte de vizita recenzorului în apartamentul ei din Chișinău, Maia Sandu a fost vizată de o campanie de dezinformare legată de locuința sa. În februarie 2024, i-a fost atribuită o casă în comuna Trușeni, iar un blogger pe nume Eugen Lichianuc a susținut că președinta ar deține mai multe proprietăți, menționând și o casă trecută oficial pe numele surorii sale, Veronica Sandu.

Situația a fost clarificată după ce subiectul a ajuns în presa din Republica Moldova. Casa despre care s-a spus inițial că ar fi a Maiei Sandu este, de fapt, a surorii sale, iar cealaltă locuință menționată de blogger aparține unei alte familii.

În plus, imobilul pe care Eugen Lichianuc îl prezentase inițial ca fiind al Veronicăi Sandu aparține, de fapt, unui bărbat din raionul Strășeni. Contactat de reporterii zdg.md, acesta a negat că locuința ar avea vreo legătură cu familia Sandu.

La acel moment, Administrația Prezidențială de la Chișinău a intervenit și a precizat, într-un comunicat oficial, că președinta deține un singur apartament – cel în care a fost recenzată.

„Președintele are un apartament în Chișinău, pe care l-a declarat oficial. Sora președintei are o casă într-o suburbie pe care a construit-o cu bani munciți cinstit și pe care îi poate justifica până la ultimul bănuț. Toate proprietățile președintei sunt reflectate în declarația de avere – altele nu există și nici nu pot exista.

Minciunile lansate în ultima perioadă și care vor continua au un singur scop – să denigreze imaginea doamnei președinte, să slăbească încrederea cetățenilor în ceea ce facem și, în final, să ne distrugă calea spre pace și bunăstare. Să nu credem toate aberațiile și să nu lăsăm ca aceste grupări care acționează după reguli banditești să ajungă la conducere și să aducă haos și dezordine în Moldova”, explica Președinția Moldovei, potrivit știri.md.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






