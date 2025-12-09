Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei, a anunțat ce se va întâmpla cu Jessy, pisica celebră de la Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a pus capăt speculațiilor cu privire la viitorul lui Jessy, mascota neoficială a Primăriei Sectorului 6. El a mărturisit că a luat în calcul cea mai bună variantă pentru aceasta, demonstrând că iubirea pentru animale este cel puțin la fel de importantă ca cea a semenilor noștri.

Descoperă în rândurile de mai jos unde își va petrece restul vieții micuța Jessy și ce scenariu a luat în calcul actualul primar general al Capitalei.

Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a decis soarta ei

Jessy a devenit cunoscută la scurt timp după ce Ciprian Ciucu a decis ca fotografia lui oficială de campanie să fie una în care apare cu Jessy în brațe, ascultând de preferințele susținătorilor lui.

Pisica nu a aparținut dintotdeauna Primăriei Sectorului 6, ci a fost găsită într-o stare precară în scara unui bloc chiar de actualul primar general al Capitelei, Ciprian Ciucu, în vara anului 2024, atunci când viața ei avea să se schimbe radical.

Edilul nu a putut trece nepăsător și a decis să o adopte, tratându-i toate problemele de sănătate pe care micuța le avea.

„A trecut un an și puțin de când #Jessy ne umple zilele. Din 25 iunie 2024. S-a transformat mult de la momentul când primarul Ciprian Ciucu a găsit-o abandonată în scara blocului. Era slabă, pricăjită și bolnavă. Plină de bubițe și cu otită. Nu l-a lăsat sufletul să treacă nepăsător. Acum, este o mândră felină, atentă la tot și toate, iubitoare atunci când vrea ea, ageră, isteață, dar și tare cuminte.E parte din marea noastră echipă, dar și din comunitatea din 6. Cetățean veritabil” este o parte din mesajul transmis de oficiali în urmă cu aproape 6 luni, atunci când Jessy era în familia Primăriei Sectorului 6 deja de un an.

„Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, relata Ciprian Ciucu la începutul anului 2025 într-un interviu acordat pentru Pets&Cats.

Acum, după ce edilul a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 6, acesta a decis ce se va întâmpla cu Jessy, punând capăt tuturor speculațiilor apărute în mediul online.

„Da, m-am găndit bine! #Jessy trebuie să rămână pisica de la Primăria Sectorului 6 acolo este casa ei și se simte cel mai bine. Adoptăm alta care să crească la Primăria Generală” a transmis acesta pe Facebook, lămurindu-i astfel pe cei curioși.

„Nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”, a declarat Ciucu și într-un interviu acordat pentru TVR.