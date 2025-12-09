Antena Căutare
Home News Actualitate Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a decis soarta ei

Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a decis soarta ei

Ciprian Ciucu, actualul primar general al Capitalei, a anunțat ce se va întâmpla cu Jessy, pisica celebră de la Primăria Sectorului 6.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 12:23 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 13:21
Galerie
Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6 | Captură Facebook, Profimedia

Ciprian Ciucu a pus capăt speculațiilor cu privire la viitorul lui Jessy, mascota neoficială a Primăriei Sectorului 6. El a mărturisit că a luat în calcul cea mai bună variantă pentru aceasta, demonstrând că iubirea pentru animale este cel puțin la fel de importantă ca cea a semenilor noștri.

Descoperă în rândurile de mai jos unde își va petrece restul vieții micuța Jessy și ce scenariu a luat în calcul actualul primar general al Capitalei.

Citește și: Imaginea din arhivă cu Ciprian Ciucu în care este de nerecunoscut. Cum arăta primarul general al Capitalei când era adolescent

Ce se întâmplă cu Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a decis soarta ei

Articolul continuă după reclamă

Jessy a devenit cunoscută la scurt timp după ce Ciprian Ciucu a decis ca fotografia lui oficială de campanie să fie una în care apare cu Jessy în brațe, ascultând de preferințele susținătorilor lui.

Pisica nu a aparținut dintotdeauna Primăriei Sectorului 6, ci a fost găsită într-o stare precară în scara unui bloc chiar de actualul primar general al Capitelei, Ciprian Ciucu, în vara anului 2024, atunci când viața ei avea să se schimbe radical.

Edilul nu a putut trece nepăsător și a decis să o adopte, tratându-i toate problemele de sănătate pe care micuța le avea.

„A trecut un an și puțin de când #Jessy ne umple zilele. Din 25 iunie 2024. S-a transformat mult de la momentul când primarul Ciprian Ciucu a găsit-o abandonată în scara blocului. Era slabă, pricăjită și bolnavă. Plină de bubițe și cu otită. Nu l-a lăsat sufletul să treacă nepăsător. Acum, este o mândră felină, atentă la tot și toate, iubitoare atunci când vrea ea, ageră, isteață, dar și tare cuminte.E parte din marea noastră echipă, dar și din comunitatea din 6. Cetățean veritabil” este o parte din mesajul transmis de oficiali în urmă cu aproape 6 luni, atunci când Jessy era în familia Primăriei Sectorului 6 deja de un an.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, relata Ciprian Ciucu la începutul anului 2025 într-un interviu acordat pentru Pets&Cats.

Citește și: Ce meserie are la bază Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Cu ce se ocupa înainte de a intra în politică

Acum, după ce edilul a câștigat alegerile pentru Primăria Sectorului 6, acesta a decis ce se va întâmpla cu Jessy, punând capăt tuturor speculațiilor apărute în mediul online.

„Da, m-am găndit bine! #Jessy trebuie să rămână pisica de la Primăria Sectorului 6 acolo este casa ei și se simte cel mai bine. Adoptăm alta care să crească la Primăria Generală” a transmis acesta pe Facebook, lămurindu-i astfel pe cei curioși.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce spune Ciprian Ciucu despre relația pe care o are cu Nicușor Dan. Cum se înțelege cu Președintele României

Jessy, celebra pisică de la Primăria Sectorului 6 și Ciprian Ciucu
+7
Mai multe fotografii

„Nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”, a declarat Ciucu și într-un interviu acordat pentru TVR.

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor...
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Alegeri capitale pentru România. „Pe urmele lui Nicușor Dan” - Dezbaterea decisivă, vineri, ora 17.30 la Observator!
Alegeri capitale pentru România. „Pe urmele lui Nicușor Dan” - Dezbaterea decisivă, vineri, ora 17.30 la...
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a influențat alegerile din 2024
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x