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Valerie Lungu a cedat în fața presiunii de la Asia Express. Ce a făcut-o să răbufnească în fața camerelor: „Îmi ieșeau spumele”

Valerie Lungu a cedat presiunii în timpul unei probe de la Asia Express. Ce a enervat-o atât de tare pe concurentă: „Îmi ieșeau spumele”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 14:00 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 14:05
Valerie Lungu a cedat în fața presiunii de la Asia Express. Ce a făcut-o să răbufnească în fața camerelor: „Îmi ieșeau spumele” | Antena 1
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Competiția din „Asia Express – Drumul Mătăsii” aduce noi provocări pentru concurenți. Probele devin din ce în ce mai dificile, iar spiritul de competitivitate este la cote ridicate pentru echipele care își doresc să ajungă cât mai departe în competiție și să pună mâna pe marele trofeu.

Până la finalul cursei mai este însă cale lungă, iar concurenții sunt supuși unor noi încercări menite să le testeze limitele fizice și psihice. În această seară, de la ora 20:30, echipele pornesc într-o nouă cursă, iar tensiunile nu întârzie să apară.

Ce a făcut-o pe Valerie Lungu să cedeze în fața presiunii de la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au dat până acum dovadă de curaj și determinare, însă presiunea competiției începe să-și spună cuvântul. Valerie a avut parte de momente dificile, mai ales că s-a confruntat și cu probleme de sănătate din cauza unei răceli.

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Chiar și așa, concurenta s-a mobilizat și a continuat cursa, hotărâtă să nu renunțe. Totuși, în timpul uneia dintre probe, situația a devenit atât de tensionată încât Valerie a recunoscut că simțea că nu mai poate face față.

În fața camerelor, concurenta și-a exprimat nervii și frustrarea, mărturisind că ajunsese într-un punct în care nu se mai înțelegea nici măcar pe ea.

„E atât de clar, e atât de clar. Ți-am explicat ca la doamne-ajută. M-au luat toți nervii. Nu mă mai înțelegeam eu cu mine. I-am explicat tot ce trebuie, i-am explicat. Ce nu înțelegi? Ce nu înțelegi? Nu mai puteam. Efectiv îmi venea să bat pe cineva și eu nu bat oamenii în general. Nu știu, îmi ieșeau spumele”, a spus Valerie Lungu.

Urmărește Asia Express, Luni - Miercuri de la 20:30 și Duminică de la 20:00, la Antena 1!

Cursa continuă cu noi provocări pentru Valerie și Alex

Competiția de la „Asia Express” este o adevărată cursă contra cronometru. Fiecare minut poate conta, iar echipele trebuie să se mobilizeze pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor și pentru a evita eventualele penalizări sau pozițiile care le-ar putea pune în dificultate.

Pentru Valerie și Alex, fiecare etapă vine cu noi provocări. Cei doi trebuie să-și păstreze concentrarea și să găsească rapid soluții, chiar și atunci când oboseala, presiunea și dificultatea probelor își spun cuvântul.

Momentul în care Valerie a cedat în fața camerelor arată cât de intensă poate deveni competiția și cât de greu este pentru concurenți să își păstreze calmul atunci când presiunea ajunge la cote maxime.

Urmărește „Asia Express – Drumul Mătăsii”, luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, și duminică, de la ora 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

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