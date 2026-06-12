Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 11 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 14 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 15:03 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 15:05
Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică | Shutterstock/AI
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Duminică, 14 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 iunie 2026, Loteria Romana a acordat 25.400 castiguri in valoare totala de peste 2 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 11 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română pentru tragerile de duminică, 14 iunie

Duminica 14 Iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi 11 iunie , Loteria Romana a acordat peste 17.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.

Articolul continuă după reclamă

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,34 milioane de euro

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Câmpulung, judetul Arges.

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 11 iunie 2026: 28, 30, 10, 24, 40, +8

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 11 iunie 2026: 6, 3, 7, 8, 7, 6

Rezultate Loto 5/40, azi, 11 iunie 2026: 12, 6, 36, 32, 40, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 11 iunie 2026: 1, 3, 5, 0, 0, 6

Rezultate Loto la Noroc, azi, 11 iunie 2026: 6, 9, 0, 8, 6, 5, 5

Micii fermieri rămân cu laptele nevândut. Cum s-a ajuns în această situație...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit Cum a putut reacţiona Toni Iuruc, după ce Simona Halep nu s-a mai ascuns şi a fost surprinsă alături de noul iubit
Observatornews.ro Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord Interviu EXCLUSIV. Wizz Air aduce internetul Starlink în avioane. Cât vor plăti pasagerii pentru Wi-Fi la bord
Antena 3 Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $ Un fermier și-a donat terenul pentru un parc. După un timp, primăria l-a vândut pentru un centru de date ca să câștige 40.000.000 $
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cuplurile au început testul suprem al fidelității. Vezi acum episoadele disponibile în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Primul lanț de magazine din România care oprește importurile și vinde doar fructe și legume de sezon de la producători locali
Primul lanț de magazine din România care oprește importurile și vinde doar fructe și legume de sezon de la...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Rezultate Loto azi, 11 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 11 iunie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu...
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D și trei muncitori
Bloc cu 12 apartamente, construit în doar 34 de zile. Cea mai mare clădire din Europa ridicată cu o imprimantă 3D... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan
PNL dorește ca guvernul Eugen Tomac să pice la vot! Așa i se deschide calea lui Ilie Bolojan BZI
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro
Plantă neglijată, aur verde pentru fermieri. Un kilogram se vinde și cu 1.000 de euro Jurnalul
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței
Hollywood-ul este în alertă! Actor celebru, găsit înjunghiat în fața locuinței Kudika
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat
Se deschid cerurile diseară. 4 zodii sunt protejate și primesc semnul mult așteptat Redactia.ro
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile
Orașul de lângă București unde oamenii se tem de fiecare ploaie. Apa le intră în curți și le distruge bunurile Observator
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse
Uleiul de jojoba: proprietăți, beneficii și efecte adverse MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate?
Creșterea copiilor încrezători: ce greșesc părinții când vor să le dezvolte această abilitate? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x