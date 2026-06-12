Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc duminică

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de joi, 11 iunie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 14 iunie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc.

Rezultate Loto, 11 iunie 2026. Report la Loto 6/49 de peste 6 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică | Shutterstock/AI

Duminică, 14 iunie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 iunie 2026, Loteria Romana a acordat 25.400 castiguri in valoare totala de peste 2 de milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 11 iunie 2026. Ce a anunțat Loteria Română pentru tragerile de duminică, 14 iunie

Duminica 14 Iunie , vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi 11 iunie , Loteria Romana a acordat peste 17.000 de castiguri in valoare totala de peste 1,69 milioane de lei.

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La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,7 milioane de lei (peste 6 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,30 milioane de lei (peste 630.700 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 258.300 de lei (peste 49.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 214.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 250.500 de lei (peste 47.800 de euro).

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 6 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 1,34 milioane de euro

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat cinci castiguri in valoare de 60.396,33 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie din Reșita, pe bilete.loto.ro, pe aplicatia mobila AmParcat.ro si pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 92.139,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Câmpulung, judetul Arges.

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 11 iunie 2026:

Rezultate Loto la Joker, azi, 11 iunie 2026: 28, 30, 10, 24, 40, +8

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 11 iunie 2026: 6, 3, 7, 8, 7, 6

Rezultate Loto 5/40, azi, 11 iunie 2026: 12, 6, 36, 32, 40, 10

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 11 iunie 2026: 1, 3, 5, 0, 0, 6

Rezultate Loto la Noroc, azi, 11 iunie 2026: 6, 9, 0, 8, 6, 5, 5