Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică

Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică

Loteria Română organizează noi trageri Loto pentru duminică, 19 octombrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de joi, 16 octombrie 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 11:29 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 11:42
Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică | Shutterstock

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este de-a dreptul spectaculos.

Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

Citește și: Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Lugoj.

Citește și: Rezultate Loto, 12 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,91 milioane de euro la tragerile de joi, 16 octombrie 2025

Rezultatele Loto de joi, 16 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 16 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 16 octombrie 2025: 5, 11, 9, 10, 43, + 17

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 16 octombrie 2025: 0, 4, 3, 8, 1, 9

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 16 octombrie 2025: 38, 25, 3, 35, 30, 7

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 16 octombrie 2025: 1, 3, 7, 2, 7, 2

Rezultate Loto la Noroc, joi, 16 octombrie 2025: 6, 5, 9, 4, 1, 5, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 16 octombrie 2025: 12, 32, 15, 2, 7, 25

Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare Prima reacţie a lui Cristi Borcea după ce numele lui a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu mare
Observatornews.ro Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR Românii vor avea din 2026 Codul Personal de Sănătate. Proiectul, făcut cu bani din PNRR
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz” Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii manifestă persoana ideală în sezonul rece. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor
Ce bancă dispare din România! Ce trebuie să facă clienții și ce sa va întâmpla cu cardurile lor
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea... Libertatea.ro
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest dezastru. Niciun robot AI nu va rezolva asta”
Piața muncii, nimicită. Rămânem fără locuri de muncă esențiale: „Nu știu dacă putem opri acest... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…”
Cum a ales Carmen Grebenișan prenumele Kadri pentru băiețelul ei „Încă de când am rămas însărcinată…” Elle
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest rol: 
Cabiria Morgenstern, primele declarații despre viața de mamă! Cum se descurcă fiica Maiei Morgentern în acest... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol
Supă cremă de castane cu crutoane. O poveste de toamnă într-un bol HelloTaste.ro
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025. Berbecii sunt anxioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat război ÎCCJ
Progresiștii și suveraniștii atacă Justiția umăr la umăr: AUR cere desființarea CCR, iar USR a declarat... Jurnalul
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate
Rețete de toamnă cu gălbiori: Delicioase, pline de savoare și un adevărat izvor de sănătate Kudika
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen în zonă și ce urmări poate avea
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de fenomen... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni 
A fost dezvăluită cauza morții lui Diane Keaton. Starea ei s-a deteriorat brusc în ultimele luni  Observator
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece
Cele mai nutritive legume de toamnă. Cum îți pot susține sănătatea pe parcursul anotimpului rece MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute
Sfaturile specialiștilor. Cum poți reduce facturile la energie în câteva minute Gandul
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy Wonka face angajări”
Cum arată Selena Gomez cu părul tuns bob și breton? Artista a glumit pe Instagram: „Mă întreb dacă Willy... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat
Ravioli cu unt și salvie. Rețeta perfectă pentru un prânz sofisticat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x