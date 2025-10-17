Loteria Română organizează noi trageri Loto pentru duminică, 19 octombrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de joi, 16 octombrie 2025.

Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică | Shutterstock

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este de-a dreptul spectaculos.

Rezultate Loto, 16 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 8,06 milioane de euro pentru duminică

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.

Citește și: Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 36.800 de lei.

La tragerea LOTO 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Lugoj.

Citește și: Rezultate Loto, 12 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,91 milioane de euro la tragerile de joi, 16 octombrie 2025

Rezultatele Loto de joi, 16 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 16 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 16 octombrie 2025: 5, 11, 9, 10, 43, + 17

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 16 octombrie 2025: 0, 4, 3, 8, 1, 9

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 16 octombrie 2025: 38, 25, 3, 35, 30, 7

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 16 octombrie 2025: 1, 3, 7, 2, 7, 2

Rezultate Loto la Noroc, joi, 16 octombrie 2025: 6, 5, 9, 4, 1, 5, 3

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 16 octombrie 2025: 12, 32, 15, 2, 7, 25