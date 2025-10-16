Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc. Plus.

Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 16 octombrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 16 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 16 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 16 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 16 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 16 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 16 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 16 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 16 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 16 octombrie 2025:

Report de peste 40 de milioane de lei la 6/49, la tragerea loto din 16 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.