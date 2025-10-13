Rezultate Loto, 12 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,91 milioane de euro la tragerile de joi, 16 octombrie 2025

Loteria Română organizează noi trageri Loto pentru joi, 16 octombrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 12 octombrie 2025.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este de-a dreptul spectaculos.

Joi, 16 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 12 octombrie 2025, Loteria Romana a acordat peste 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

Rezultate Loto 12 octombrie 2025

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 12 octombrie 2025, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 2 octombrie 2025: 15, 4, 23, 3, 10 + 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, 2 octombrie 2025: 3 7 0 3 5 7

Rezultate la Loto 5 din 40, 2 octombrie 2025: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Rezultate Loto la Super Noroc, 2 octombrie 2025: 2 9 5 4 7 1

Rezultate Loto la Noroc, 2 octombrie 2025: 5 2 8 4 7 5 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 2 octombrie 2025: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Loteria Română a anunțat un report spectaculos pentru tragerile de joi, 16 octombrie 2025

Vești bune pentru jucători! Loteria Română a pus în joc premii spectaculoase pentru tragerile de joi, 16 octombrie 2025.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,29 milioane de lei (peste 7,91 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 3,32 milioane de lei (peste 652.100 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 35,13 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,31 milioane de lei (peste 258.600 de euro). La Noroc Plus există, la categoria I, un report in valoare de peste 55.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 569.300 de lei (peste 111.700 de euro). La Super Noroc a fost pus în joc un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.

Cele mai frecvente numere la Loto 6/49

Loteria Română a realizat un clasament cu numere care ies cel mai des la tragerea Loto 6/49. Se pare că primul loc este ocupat de 36, fiind extras de 188 de ori.

Numărul 13 se află pe locul doi (extras de 182 ori), fiind urmat de 33 (extras de 179 ori), numărul 6 (extras de 179 ori), numărul 5 (extras de 177 ori), numărul 9 (extras de 175 ori), numărul 17 (extras de 172 ori) și 48 9extras de 172 ori).

De asemenea, un detaliu pe care jucătorii nu îl știu este faptul că numerele impare sunt extrase mai des la LOTO 6/49 decât cele pare, aducând frecvent câștiguri.