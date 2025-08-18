Rezultate Loto 17 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,47 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Antena Căutare
Loteria Română a organizat duminică, 17 august 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 5,71 milioane de euro.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 10:08 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 11:32
Rezultate Loto 17 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,03 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi | Shutterstock

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 18 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,03 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Joi, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Romana a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 22,66 milioane de lei (peste 4,47 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,7 milioane de lei (peste 534.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,94 milioane de lei (peste 5,71 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 887.800 de lei (peste 175.300 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 162.300 de lei (peste 32.000 de euro).

Rezultatele Loto de duminică, 17 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de ieri

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 17 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, duminică, 17 august 2025: 23, 12, 25, 35, 17 + 14

Rezultate Loto la Noroc Plus, duminică, 17 august 2025: 8 9 2 9 6 7

Rezultate la Loto 5 din 40, duminică, 17 august 2025: 37, 3, 5, 25, 10, 30

Rezultate Loto la Super Noroc, duminică, 17 august 2025: 2 9 9 9 1 6

Rezultate Loto la Noroc, duminică, 17 august 2025: 0 7 6 9 6 5 9

Rezultate la Loto 6 din 49, duminică, 17 august 2025: 4, 35, 12, 3, 7, 42

