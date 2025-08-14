Rezultate Loto azi 14 august 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 14 august 2025, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 14 august 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30. Numerele norocoase vor fi anunțate în cadrul emisiunii „Românii au noroc” până la ora 18:50.

Joi, 14 august 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 14 august 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 14 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 14 august 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 14 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 14 august 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 14 august 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 14 august 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 14 august 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 14 august 2025:

Report la tragerile Loto de joi, 14 august 2025. Ce sume au fost puse în joc de Loteria Română

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 14 august 2025, a fost pus în joc un report spectaculos la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro). La Noroc Plus există la categoria I un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei. La Super Noroc este pus în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

La tragerile de duminică, 10 august 2025, au fost acordate 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Programul agențiilor Loto pe 15 august 2025, de Adormirea Maicii Domnului

Agențiile Loto sunt închise vineri, 15 august 2025, chiar de Adormirea Maicii Domnului. Unele dintre acestea își vor deschide ușile începând de sâmbătă dimineață, 16 august 2025.